NEWS、優里、&TEAM、アイナら登場！『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表

■syudouは、こっちのけんと、KOMOREBIと注目のアーティストも番組初登場!

8月5日のTBS『CDTVライブ!ライブ!』は、19時から2時間の生放送。番組出演アーティストおよび歌唱楽曲も発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲一覧 ※アーティスト名五十音順

アイナ・ジ・エンド「Love Sick」

&TEAM「 声変わり」

こっちのけんと「はいよろこんで」

KOMOREBI「Giri Giri」

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

シャイトープ「ヒカリアウ」

syudou「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」

NEWS「JAPANEWS」

ME:I「Hi-Five」

優里「カーテンコール」

RIIZE「Lucky」

Little Glee Monster「ORIGAMI」

NEWSは、最新曲「JAPANEWS」を披露。“日本”をテーマにした壮大な演出と、日本を代表する声優・野沢雅子のナレーションに注目だ。優里は人気アニメのオープニングテーマでもある最新曲「カーテンコール」をテレビ初となるフルサイズで歌唱する。

Little Glee Monsterは通算23枚目のシングルで話題のTVアニメのエンディングテーマにもなっている「ORIGAMI」、THE RAMPAGEは圧巻のパフォーマンスで魅せる「24karats GOLD GENESIS」をフルサイズでテレビ初披露。

&TEAMは先日公開されたMVが話題の最新曲「声変わり」、ME:Iは夏らしさ全開の最新曲「Hi-Five」、日本デビューを控えるRIIZEは最新曲「Lucky」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。

そして、シャイトープはメジャーデビューシングル「ヒカリアウ」を披露。アイナ・ジ・エンドは自身初のアニメーション映画の主題歌で最新曲の「Love Sick」を歌い上げる。

注目のアーティストも続々と番組初登場。syudouはRYOKI(BE:FIRST)をフィーチャリングゲストに迎えた「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」をテレビ初披露。こっちのけんとは“聴くと心が軽くなる”と今SNSを中心に話題を呼んでいる最新曲「はいよろこんで」、テレビ番組での歌唱が初というKOMOREBIは今TikTokで大バズリ中の「Giri Giri」をフルサイズでテレビ初披露する。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

08/05(月)19:00~21:00

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/