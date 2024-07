ENHYPENが韓国でカムバック！ クール、セクシー&キューティな新曲「XO (Only If You Say Yes) 」初披露も

7月12日、ENHYPENが韓国で2枚目のフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』をリリース。それに先立ち前日の7月11日にはソウルで ENHYPEN 2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』メディアショーケースが開催された。フォト撮影に続いてタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」のパフォーマンスを初披露した。「僕たちは今まで主にダークなイメージの曲をお見せしてきましたが、今回は明るくてスイートな曲を披露するので少し不慣れで緊張しました」とNI-KI。それでもこのショーケースでメディアの前でパフォーマンスしたことで、これから自信をもってステージに臨めそうだと語った。

メンバー全員が作詞・作曲・プロデュースと多方面に参加

【ペンになってもいいですか!?】vol. 213

『ROMANCE:UNTOLD』は昨年11月に発売した5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』以降8か月ぶりのリリースとなる。その間、どう過ごしていたか問われたHEESEUNGは、今年5月リリースのスペシャル・アルバム『MEMORABILIA』と、同じく5月に公開した「this is what falling in love feels like」のカバーについて言及。「カバー曲に関しては、編曲について方向性を提案するなど、さまざまな活動を通して経験を積んできました」と振り返った。

JAYはワールドツアー「FATE」のアンコール公演「FATE PLUS」で特別な思い出を作ったことを明かし、「ツアーでは僕の故郷であるシアトルに近いタコマでも公演しました。僕が小さい時からファンだったアメリカのメジャーリーグ、シアトル・マリナーズで始球式をしたり、普通だったら夢にも思わなかった貴重な経験をすることができて、本当にいい思い出になりました」と笑顔を見せた。

フルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』については、「自分をよりよい人にしてくれる君に忠誠を尽くす少年の物語です。ファンのみなさんに認められ、そして愛と応援に力をもらって、さらに成長するENHYPENとENGENEの関係性を例えた曲です」とSUNGHOON。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」に関して、副題についている「Yes」はSUNOOいわく、「君が許してくれるのなら何でもしてあげたい少年の心をロマンス・ファンタジーで表現したポップジャンルの曲」だそう。「初めて聴いた時、メロディがすごくよくて、中毒性のあるパートがあったので、きっとENGENEのみなさんにも喜んでいただけると思いました」と語った。

JAKEからは「いつもとは違ってコンセプチュアルさを少し減らして、クールさやかわいさ、セクシーさなどさまざな魅力を感じていただける振り付けになっています」とパフォーマンス的なポイントが語られ、タイトルにもなっている「XO」を表す動作については「少し難しいかもしれないですが、ぜひみなさんにもトライをしていただきたいです」と言って、JAYが口頭で振り付けを解説しつつ、実際にJUNGWONとNI-KIがそのポイントとなる振り付けをやってみせてくれた。

JUNGWON HEESEUNG JAY JAKE

今回の2ndフルアルバムにはメンバーが作詞作曲に関わった割合が高かったそう。HEESEUNGは「アルバムに僕たちにとって初めてのファンソングを収録しました。『Highway 1009』というタイトルで、10月9日がENGENEの結成日なので、タイトルに(その数字を)使いたくて『1009』と入れました。メンバー7人全員が作詞に参加した初めての自作曲なので、僕たちにとっても意味深い曲になりました」と、自身初の自作曲を振り返った。

SUNGHOONは作詞していた時のことを振り返って、「歌詞を書く時、ENGENEのみなさんのことだけを考えて歌詞を書きました。ENGENEとともに終わりのない道を走ったり、みんなと一緒に何かをすることを想像すると、普段は照れくさくて書けなかった歌詞も速いスピードで完成できました」と笑顔を見せた。

SEUNGHOON SUNOO NI-KI

JUNGWONはアルバム4曲目の「Hundred Broken Hearts」のトップラインの作曲に参加したことを明かし、「普段好きでたくさん聴くジャンルの曲だったので、幸せに、楽しみながら曲作りの作業をしました」とうれしそうに語った。

SUNOOはこの曲について「僕たちの仲が悲劇的に終わらないことを誓う曲です」と解説し、オールドスクールスタイルのR&Bに僕たちならではの感性を加えたという曲調に、リズミカルながらセクシーさが感じられる振り付けが魅力だと解説。続けて「Hundred Broken Hearts」を実際にステージで披露し、今までとは歌唱法もガラリと変えて、艶っぽいボーカルで会場を魅了した。

ENHYPENの2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は発売当日に計188万3,143枚のセールスを記録、デイリーアルバムチャートで1位となるなど、早くも前作を超える人気に。ショーケースでも言及していた『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAPAN』も8月24・25日のポートメッセなごや 第1展示館、8月31日・9月1日のセキスイハイムスーパーアリーナを残している。これからのENHYPENの活動に期待したい。

