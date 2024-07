中島卓偉、Zepp Shinjukuにてメモリアルイヤーファイナル開催、新曲「Camellia」の配信リリース&MV公開（コメントあり）

デビュー25周年イヤーの中島卓偉が、メモリアルイヤーのファイナルを『TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 提供曲BEST & TAKUI THE BEST ~神曲のセットリスト~』と題し、 12月22日(日)に東京・Zepp Shinjukuにて開催することを発表した。

10月6日(道)の福岡公演を皮切りに行う全国ツアー『TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME. 4 REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR』では、北は北海道、南は福岡までの全国7箇所13公演を行い、10月19日(土)の大阪公演は中島卓偉生誕記念祭と釘打ったバースデイラライブを行う。

さらに、25周年イヤーの新曲リリース第3弾「Camellia」が、本日7月22日(月)に配信リリース&MVが公開された。10月には25周年イヤー締め括りの新曲リリース第四弾「最後の一人になっても」のMV公開、配信リリースも決定している。

「Camellia」MUSIC VIDEO

全国ツアーのファイナルでもあり、デビュー25周年というメモリアルイヤーのファイナルをZepp Shinjukuで迎えることに中島卓偉は、「今年の2月に初の提供曲縛りのセットリストツアーを、5月にはTAKUI THE BEST TAKUI SONGS ONLYのセットリストでツアーを廻り、ファンの方々にも喜んでいただけたと思うのですが、25周年のファイナルの締め括りはこの2つの内容を合わせたスペシャルなライブにします。提供曲ツアーに来てくれたファン層、僕を長く応援してくれるファン層、この層を一つにしたいという想いもあります。どんなジャンルであっても自分が書いて来た音楽には変わらないですし、提供曲と自分名義の曲はライブ感に関してはむしろ共通点の方が多い。よって12月22日のZepp Shinjukuは「神曲のセットリスト」と題して提供曲と僕の曲を交互に演奏します。今までに一度もやったことのない最高なライブを成立させる自信があります。最近のライブはタイトにまとめていますが、この日は25周年ファイナルに相応しくたくさんの曲を演奏します。日本全国から集まってほしい、どんな方にも楽しんでもらえる神曲連発のセットリストを是非味わいに来てほしいですね」と語る。

チケットは、オフィシャルファンクラブにて先行受付中。