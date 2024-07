「ヴィレッジヴァンガード」が全国で展開中の「トムとジェリー なかよし商店 POP UP SHOP」は、7月26日(金)から、新作の食器シリーズを先行販売する。■食卓を彩るグッズ今回販売されるのは、トムとジェリーにレトロなデザインを組み合わせたキュートな食器シリーズ。ラインナップには、ビビッドなカラーが印象的な「缶型グラス」をはじめ、「コースター」や「汁椀茶碗セット」など、食卓を一気にレトロポップな雰囲気させるアイテムがそろう。なお、愛知や山口で開催中の「トムとジェリー なかよし商店 POP UP SHOP」は、“ニューレトロ”をコンセプトにしたポップアップショップ。今後は群馬や千葉などでも順次実施する予定だ。【「『トムとジェリー』新作食器シリーズ」概要】先行販売日:7月26日(金)販売場所:全国の「トムとジェリー なかよし商店 POP UP SHOP」