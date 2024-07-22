ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツが運営するロイヤルパインズホテル浦和は、7月22日から「日本料理 四季彩」で、和食料理人による創作スイーツ＆セイボリーが楽しめる、夏のアフタヌーンティー「和フタヌーンティー 縁日（えんにち）」の提供を開始する。





「TKGかき氷」や「桃のおしるこ」など夏の味覚を揃えた「和フタヌーンティー 縁日」。和食料理人による創作スイーツとセイボリー15品、夏らしいラムネ＆京都宇治産玉露「玉兎」を楽しめる和のアフタヌーンティーセットの予約は7月19日18時開始、専用予約サイトから申込むことができる。

［提供概要］

日本料理 四季彩「和フタヌーンティー 縁日（えんにち）」

開催日：7月22日（月）〜8月30日（金）平日限定※水曜定休

料金：4400円（税込サ別）

時間：11:30〜14:30（L.O.14:00）2時間制 ※前日20:00までの予約制

予約開始：7月19日（金）18:00

ロイヤルパインズホテル浦和＝https://www.royalpines.co.jp