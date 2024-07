ダンス&ボーカルグループ「DA PUMP」が22日、TBSの音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」(後7・00)に出演。4カ国語を操るカリスマラッパーとコラボした。

メンバーのU−YEAHが22日、持病の首ヘルニア悪化で約2週間療養することをグループの公式サイトで発表。療養中、リリースイベントや生放送はU-YEAH抜きの5人で出演する見通しとした。

この日登場するとISSAは「5人ですけどよろしくお願いします」とコメント。最新シングル「Pump It Up! .TAKUMA THE GREAT」を披露した。今回は曲中でラップコラボした日本と台湾のハーフで、自身4カ国語を話せるマルチリンガルラッパーTAKUMA THE GREATとともにパフォーマンス。

U-YEAHの担当部分はメンバーがそれぞれカバーするシーンも見られ、歌唱後にSNS上では「U-YEAHくんのとこみんなでカバーしてて最高にかっこよかったな」「全力で楽しんでる感じがとても好き」「ゆーやんの分までDA PUMP&TAKUMAさんで素晴らしいパフォーマンス」「TAKUMA THE GREATって人、ほんまに日本人か?ってくらいラップ上手すぎるな。声質も発音も破裂音感も良すぎる」などのコメントが寄せられている。