¤ä¤¹»Ò¡¡¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¶Ê²ò¤¹¤ëµ»ö¤ËÉÔ²÷´¶¤¢¤é¤ï¡ÖÂô»³¤Î¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈá¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££¸·î£³£±Æü¡Á£¹·î£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£·¡×¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶Ê²ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï£²£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£·ºÇ¿·¾ðÊó¡ª¤ä¤¹»Ò¤ÎÄ©Àï¡ª¸«¤É¤³¤íÀè¼è¤ê£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±¡Øµ¶Á±¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤³¤¹¤é¤â³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¡¢ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£²£²Æü¡¢°ìÉô¤Î¡È¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¡É¤Ç¡¢¤ä¤¹»Ò¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±µ¶Á±¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¤ä¤¹»Ò¤Ï£Ø¤Ç¤³¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¡Ú¥¢¥ó¥Á¡Û¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö±³¤Îµ»ö¤ä¡¢²±Â¬¤Ç²á·ã¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤â¤¦¼¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤Î°ì¸À¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¸À¤â¡£¡ÖÂô»³¤Î¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡¢¹â¹»£³Ç¯À¸¤Þ¤Ç»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Á´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÊç¶âÁ´³Û¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊç¶â¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£