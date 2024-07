東京ディズニーシーにオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにしたテーマポートです。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」のエントリーウェイ近くにあるアイスクリームワゴンを紹介します。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アイスクリームワゴン」

開業日:2024年6月6日

東京ディズニーシーに新たにオープンした8番目のテーマポートは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマとした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

そんな「ファンタジースプリングス」の入り口(エントリーウェイ)すぐ近くに、アイスクリームワゴンが誕生しました。

アイスクリームワゴンの場所は、ロストリバーデルタからファンタジースプリングスまでの道のりの途中。

右手側にある、かわいらしいワゴンが目印。

「Ice Cream」という看板もファンタジースプリングスをイメージさせるデザインになっています。

お隣は身につけグッズなどを販売する、「スプリングス・トレジャー」です。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アイスクリームワゴン」の紹介でした。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファンタジースプリングスらしいデザインが魅力!東京ディズニーシー「アイスクリームワゴン」 appeared first on Dtimes.