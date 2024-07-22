【AMZ-01 バーサークフューラー】
近日予約開始
発売日：未定
価格：未定

　タカラトミーは、同社のハイターゲット向け新ホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」より展開される完成品合金モデルシリーズ「鋼鉄機神/アダマスマキナ」の「AMZ-01 バーサークフューラー」の予約受付を近日開始する。発売日・価格は未定。

　本商品は「ゾイド」シリーズに登場するティラノサウルス型ゾイド「バーサークフューラー」を完成品合金モデルで立体化したもの。公開された画像ではエッジの利いた装甲や背中に背負ったバスタークローなど重厚感あふれる造形が伝わってくる。

(C) TOMY