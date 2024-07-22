【ゾイド】「鋼鉄機神/アダマスマキナ」シリーズより「AMZ-01 バーサークフューラー」が近日予約開始
【AMZ-01 バーサークフューラー】
近日予約開始
発売日：未定
価格：未定
近日予約開始
発売日：未定
価格：未定
タカラトミーは、同社のハイターゲット向け新ホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」より展開される完成品合金モデルシリーズ「鋼鉄機神/アダマスマキナ」の「AMZ-01 バーサークフューラー」の予約受付を近日開始する。発売日・価格は未定。
本商品は「ゾイド」シリーズに登場するティラノサウルス型ゾイド「バーサークフューラー」を完成品合金モデルで立体化したもの。公開された画像ではエッジの利いた装甲や背中に背負ったバスタークローなど重厚感あふれる造形が伝わってくる。
━━━━━━━━━━━━━━━- ゾイド【公式】 (@zoids_official) July 22, 2024
鋼鉄機神/アダマスマキナ
完成品合金モデルシリーズ
AMZ-01 バーサークフューラー
近日予約開始予定
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(C) TOMY