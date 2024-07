イギリス発のクレイ・アニメーション『ひつじのショーン』は、発売開始から半世紀以上の長い歴史を誇り老若男女に愛される「クッピーラムネ」とのコラボレーション企画を開始することが決定した。オリジナルアートを使用したコラボグッズの販売や、南町田グランベリーパーク内「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」でのコラボドリンクメニューの提供、大丸梅田店での初のポップアップショップ開催など、コラボレーションを盛り上げる様々な企画も実施予定だ。

世界170カ国以上で愛される『ひつじのショーン』は、発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年)に初登場したひつじのキャラクター、ショーンですを主人公にしたスピンオフ作品として、2007年から放送開始された。一方、愛知県名古屋市のカクダイ製菓が製造・販売する「クッピーラムネ」は、1963年の発売以来、昭和を代表する駄菓子として男女問わず幅広い世代に愛されており、発売当時から60年以上パッケージに描かれているウサギの「クッピー」とリスの「ラム」は、お馴染みのデザインとして慣れ親しまれている。『ひつじのショーン』と「クッピーラムネ」という、いずれも動物をモチーフにした人気キャラクター同士のコラボレーションによって制作されたオリジナルアートは、どこか懐かしくてほっこりするテイスト。牧場主の目を盗んでモッシーボトム牧場から抜け出したいたずら好きのショーンは、たどりついた先のとある森にいたうさぎのクッピー、りすのラムと一緒に楽しい時間を過ごし、ショーンを探しにきたビッツァーも加わり、すっかり仲良しになった──というストーリーだ。このオリジナルアートを使用したグッズが、大丸梅田店にて7月26日(金)〜8月28日(水)に開催される期間限定ポップアップショップで発売される。ラムネ入り巾着やフェイスタオルなどの生活雑貨、ポールペンやクリアファイルなどのステーショナリー、定番グッズの缶バッジなどなど盛りだくさんのラインナップで目移りしてしまう。また、南町田グランベリーパーク内「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」では、同じく7月26日(金)より、本コラボを記念したオリジナルメニューとして、メロン、ブルーレモネード、クランベリージンジャーなどの夏らしい味を使ったクリームソーダや、ラムネかき氷ソフトなど、暑い夏にぴったりの爽やかなメニューが期間限定で提供開始される。コラボメニューを購入するとオリジナル・ステッカーがもらえる(数量限定)。>>>ひつじのショーン×クッピーラムネのコラボグッズ&メニューの写真を見る(全19点)SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024(C)Kakudai. All Rights Reserved.■ひつじのショーン✕クッピーラムネ 期間限定ポップアップショップ【開催概要】期間:2024年7月26日(金)〜2024年8月28日(水)場所:大丸梅田店(大阪府大阪市北区梅田3-1-1)5F パイレーツ・ファクトリー・ギフツ【販売商品】 ※一部商品はポップアップショップ以降の発売となる可能性があります(1)ひつじのショーン×クッピーラムネ ラムネ入り巾着/900円(税込)※(1)はフタバ(株)より発売(2)コレクション缶バッジ 全4種/380円(税込)(3)ボールペン/500円(税込)(4)シャープペン/500円(税込)(5)おくすり手帳カバー/550円(税込)(6)マグネットクリップ/600円(税込)(7)レームマグネット/660円(税込)(8)巾着トート/1100円(税込)(9)クリアファイル/400円(税込)※(2)〜(9)は(株)パイレーツファクトリーより発売(10)Towel handkerchief えんそく/400円(税込)(11)Hand towel ほおづえ(12)Face towel パステルフレンズ※(10)〜(12)は林(株)より発売SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024(C)Kakudai. All Rights Reserved.■南町田グランベリーパーク内「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」期間限定コラボメニュー【開催概要】期間:2024年7月26日(金)よりスタート場所:グランベリーパーク セントラルコート ワンダーシアター 1F H1055(東京都町田市鶴間3-4-1)営業時間:〈平日〉カフェ・ショップ 10:00〜21:00(L.O 20:00)/テイクアウト 11:00〜18:00〈土日祝〉カフェ・ショップ 10:00〜22:00(L.O 21:00)/テイクアウト 11:00〜19:00公式サイト:https://shaunvillage.jp【イートインメニュー】クッピーラムネ×メロンクリームソーダクッピーラムネ×ブルーレモネードクリームソーダクッピーラムネ×クランベリージンジャークリームソーダ【テイクアウトメニュー】クッピーラムネ×ラムネかき氷ソフト■LINE着せ替えも!いたずら好きのショーンと牧羊犬のビッツァーが、とある森でクッピーとラムに出会う様子を描いたコラボレーションデザインがLINE着せ替えでも登場! 360円(税込)でエスプロジェクトより近日配信予定だ。■クッピーラムネについてカクダイ製菓(愛知県名古屋市)が製造・販売する「クッピーラムネ」。1963年の発売以来、昭和を代表する駄菓子として男女問わず幅広い世代に愛されている。発売当時から60年以上パッケージに描かれているウサギの「クッピー」とリスの「ラム」は、お馴染みのデザインとして慣れ親しまれている。公式X公式Instagram■『ひつじのショーン』についてショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界 170カ国で愛されている。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーン。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始した。ひつじのショーンキャラクターサイトひつじのショーン公式オンラインショップひつじのショーン公式Instagram(@shaunthesheep_jp)ひつじのショーン公式X(@aardman_jp)ひつじのショーン公式LINEアカウントウォレスとグルミット公式サイトウォレスとグルミット公式Instagram(@wallaceandgromit_jp)SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024(C)Kakudai. All Rights Reserved.