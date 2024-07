世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する『THE HOPE』。3年目となる今年は、9月21日(土)・22日(日)に東京お台場で初の二日間での開催が決定。先日の第一弾アーティスト&DJ発表に続き、本日第二弾出演アーティスト&DJと出演スケジュールが解禁となった。

総勢56組のLIVEアーティストと、29組のDJがラインナップ。

(DAY1:30組アーティスト・15組DJ / DAY2:26組アーティスト・14組DJ)

※以下アルファベット順

【DAY1】

-LIVE-

AKLO[初]

ANARCHY

BIM

C.O.S.A.[初]

CYBER RUI

DADA

Eric.B.Jr

Elle Teresa ※追加発表

GADORO[初]

IO

Jin Dogg

kZm[初]

MC TYSON[初]

ralph

Red Eye

SKRYU[初]

Watson

XANSEI with FRIENDS ※追加発表

Young Coco

ジャパニーズマゲニーズ

千葉雄喜 -Shot Live-[初]

般若[初]

紅桜[初]

百足&韻マン[初]

7[初]

03- Performance[初]

Bene Baby ※追加発表[初]

Choppa Capone ※追加発表[初]

JAKEN ※追加発表[初]

18stop ※追加発表[初]

and more...

-DJ-

ASIAN STAR[初]

DJ BULLSET

DJ C2[初]

DJ DEFLO

DJ GEORGE

DJ KANJI

DJ KEM

DJ KOTARO

DJ MAGARA(MASTERPIECESOUND)[初]

DJ NISHIMIYA

DJ SN-Z

DJ 8MAN

FUJI TRILL

nasthug[初]

ZEN-LA-ROCK(DJ SET)[初]

【DAY2】

-LIVE-

AI[初]

AK-69

Awich ※追加発表

Bonbero

Candee

Carz

Charlu [初] ※追加発表

DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS

DJ RYOW with FRIENDS

eyden

Hideyoshi

JP THE WAVY

Kaneee[初]

Kohjiya[初]

LANA

LEX ※追加発表[初]

Lunv Loyal[初]

MaRI[初]

MonyHorse ※追加発表

Only U

OZworld[初]

SEEDA[初]

\ellow Bucks

Yvng Patra[初]

柊人[初] ※追加発表

ゆるふわギャング[初]

And More...

-DJ-

DJ CHARI

DJ JAM

DJ KEKKE

DJ NORIO

DJ RyuNosuK(FTL)[初]

DJ SpiTe[初]

DJ TATSUKI

DJ U-LEE

DopeOnigiri

FOOLISHMAN

MARZY[初]

New J[初]

VLOT

YUTO



2日間に規模が拡大となり、出演アーティスト、DJ数もさらに増加し、今回第二弾でラインナップされたのは下記のアーティスト。

DAY1には、千葉雄喜、BIM、IO、JinDogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らに加えて、追加アーティストとして、ポップアイコンとしても人気を集めるElle Teresaが二年ぶりに出演。さらに、今年はどんな客演アーティストが出てくるのかも楽しみの一つでもあり、二年連続の出演となるXANSEI with FRIENDS、そして03- Performanceのパフォーマンス枠でBene Baby、Choppa Capone、JAKEN、18stopなどフレッシュな次世代のシーンを代表するラッパーの出演が決定した。

DAY2には、AI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、OZworld、SEEDA、\ellow Bucksらに加えて、ヒップホップクルー・YENTOWN所属の沖縄出身女性ラッパーであり、昨年はシークレットでのサプライズ出演で会場を揺らした日本のヒップホップ界を牽引するクイーンAwichが二年ぶりに出演決定。そして、同じくYENTOWNメンバーから東京のHIPHOPシーンを代表するラッパーMonyHorseも二年連続でラインナップに名を連ねた。次世代を担うキーマンでありユース世代を中心に熱狂的な支持を得ているLEX、ラップスタアで大きな話題となったCharluや沖縄を中心に活動する柊人などの初出演組にも期待したい。

告知画像には“+ MORE RAPPERS AND DJS TO BE ANNOUNCED”の記載が残っており、さらなる追加発表にも予定されている。

チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。現在、通常よりもディスカウントされたチケットが先行で販売されている。