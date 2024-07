スターダストプロモーション名古屋発ポジティブグループ・TEAM SHACHIが7月21日(日)、東京・アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージにて「TEAM SHACHI フリーライブツアー2024春夏 〜 #かわちぃ友達と待ち合わせ 〜」を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。今回行われたのは、3rd EP『待ち合わせに、飽きもと。』のリリースを記念し、Sharply # × Flutter ♭をゲストに迎えて、2組合同で行ってきたフリーライブツアーのファイナル。TEAM SHACHIは、昨年夏に「待ち合わせに、飽きもと。」というTikTokアカウントで、正体を隠した状態で動画を投稿。1,000万回再生を超える動画も誕生し、大バズり。8月7日には、TikTokアカウント名をそのままタイトルにした3rd EP『待ち合わせに、飽きもと。』をリリースする。

EPのリリースイベントを実施するにあたり、今回、TEAM SHACHIが”待ち合わせ”(=コラボ)相手に選んだのは、TikTokアカウント「友達がかわちぃ」発のアイドルグループSharply # × Flutter ♭。全国各地で真夏日を記録するほどの暑さの中、2組による貴重な合同イベントのファイナル、しかも、全編撮影可ということあって、会場には朝から多くのファンが駆けつけた。前半は、TEAM SHACHIからスタート。この日は坂本遥奈が体調不良で欠席となったため、秋本帆華、咲良菜緒、大黒柚姫の3人でのパフォーマンスになったのだが、まず1曲目はライブ超定番曲「START」を披露。タフ民(ファンの呼称)が拳を挙げて「ヴォイ!ヴォイ!」と叫ぶコールやメンバーの名前を呼ぶ声、間奏のヘドバン(ヘッドバンギング)、咲良菜緒の落ちサビのクラップでの一体感は、ライブではもうおなじみの光景だ。買い物の途中に通りかかった家族連れやカップルが思わず足を止めて見入っている姿も印象的だった。続く2曲目は「愛のニルバーナ」。冒頭の「ピーニャカ ピーニャ…」のリフレインが癖になる1曲。途中の「シャチっていったらライブだね ライブといったらシャチだよね」という歌詞にもある通り、この曲もタフ民と共に作り上げるライブ曲。全編撮影可ということで、メンバーはカメラやスマホに向けて、ポーズを決めながらパフォーマンスしてゆく。気温の上昇と共に、タフ民のボルテージも一気に上昇したところで、MCパートへ。改めて、5月からスタートしたフリーライブツアーのラストであることを告げると、Sharply # × Flutter ♭を呼び込みバトンタッチ。ららぽーと豊洲のシーサイドデッキで無事に待ち合わせを果たしたSharply # × Flutter ♭は、曲の所々に「君の一番星になりたいな」などメンバーのセリフが散りばめられた「友達がかわちぃ」とイントロからコールで盛り上がる「無限大パレット」の2曲を披露。爽やかな歌声で、キュートな王道アイドルソングを届ける姿に、一瞬、涼を感じたファンも多かったのではないだろうか。Sharply # × Flutter ♭のパフォーマンスが終了すると、「かわちぃ〜」と感想を言いながら、再びTEAM SHACHIもステージに登場。秋本が「可愛く撮ってくださいね」と語り、2組によるコラボパートへと突入。総勢11名で最初に披露したのはTEAM SHACHIの「のんあるすいけん feat.炒飯」。中華料理のメニュー名や中国語風のフレーズ、「ねえねえ聞いて」や「酔っちゃった〜」といった決め台詞的な歌詞など遊び心満載なこの曲はEP「待ち合わせに、飽きもと。」にも収録される最新曲。既に、このフリーライブツアーでコラボを披露してきたこともあり、2組の息も振り付けもピッタリだった。そして、Sharply # × Flutter ♭の楽曲「トクント君」へと続く。クラップで盛り上がる人気曲なのだが、2グループのメンバーが混ざり、横一列に並んで歌う姿が観られるのも今回が最後ということで、忙しそうに撮影とクラップを交互に繰り返すファンの姿も見られた。まさに、2組が”待ち合わせ”して出会えたことで実現した”かわちぃ”コラボレーションに両グループのファンも、たまたま居合わせた買い物客も思わず笑顔に。特に、ららぽーと豊洲という場所柄、ファミリーも多く、肩車されて拍手する小さな男の子や見よう見まねで踊る女の子の姿もこの場所ならではの光景だったと言っていいだろう。そして、最後の1曲は、TEAM SHACHIの新たなライブアンセムとして定着しつつある「沸き曲」。この曲に入る時の大黒柚姫の煽りを楽しみにしているタフ民、そして、煽られたいタフ民の期待に応える形で、「ラスト、思いっきり楽しみましょう!」という大黒の煽りで曲がスタート。後半の「大サビです」の会場全体でのかけ声と「WA WA WAI WA WA WAI WA WA WAI-WAI」のコールでの一体感は、まさに、耳に脳に胸に心に残る景色となったのではないだろうか。今回のフリーライブツアーのセットリストを彩り、各会場を盛り上げてきた「のんあるすいけん feat.炒飯」と「沸き曲」という2曲に加えて、「TEAM SHACHIのソーラン節(南中ソーラン )」、「まつりびと〜カキツバタ〜」の全4曲が収録された3rd EP「待ち合わせに、飽きもと。」を8月7日にリリースするTEAM SHACHIが、次に向かう待ち合わせ場所は、埼玉県・東武動物公園 イベントステージHOLA!だ。SHACHI SUMMER 2024(通称:シャチサマ)、初の2DAYS開催となる今年のDAY1のテーマは「サマースプラッシュ!やんちゃで自由な真夏の祭典」。そして、DAY2のテーマは「沸騰!リアルサウナHOLA!」。どちらもアツいセトリになることは間違いない。この日のイベントの最後には、初出し情報として、9月21日(土)にもららぽーと豊洲でフリーライブを行うことを発表。再び、この地に帰ってくることを約束した。TEAM SHACHIとタフ民のアツい夏は始まったばかり。この夏、TEAM SHACHIがワンマンやフェスやイベントで、どれだけ多くのタフ民とアイドルファンを沸かせてくれるのか?とても楽しみになるフリーライブツアーのファイナルとなった。セットリスト1. START(TEAM SHACHI)2. 愛のニルバーナ(TEAM SHACHI)3. 友達がかわちぃ(Sharply # × Flutter ♭)4. 無限大パレット(Sharply # × Flutter ♭)5. のんあるすいけん feat.炒飯(TEAM SHACHI × Sharply # × Flutter ♭)6. トクント君(TEAM SHACHI × Sharply # × Flutter ♭)7. 沸き曲(TEAM SHACHI × Sharply # × Flutter ♭)<リリース情報>TEAM SHACHI『待ち合わせに、飽きもと。』発売:2024年8月7日(水)金額:\1500(税込)=収録曲=1. のんあるすいけん feat.炒飯2. TEAM SHACHIのソーラン節(南中ソーラン)3. まつりびと〜カキツバタ〜4. 沸き曲※封入特典として、ほぼジャケットサイズステッカー(ソロ4種、グループ1種 全5種のうちランダムで1種)スタプラローカリズム vol.4 夏祭り〜緊急大集合!爽やかな真夏のオーシャンズNAGOYA編〜https://teamshachi.nagoya/contents/755124<ライブ情報>SHACHI SUMMER 2024 〜サマースプラッシュ!やんちゃで自由な真夏の祭典〜8月10日(土)<DAY1>open 16:00 / start 17:00※雨天決行・荒天中止https://teamshachi.nagoya/contents/730704SHACHI SUMMER 2024 〜沸騰!リアルサウナHOLA!〜8月11日(日)<DAY2>open 15:00 / start 16:00※雨天決行・荒天中止https://teamshachi.nagoya/contents/730705