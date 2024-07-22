欧州株 半導体株が買われる、独インフィニオンは２．８％超の上げ
欧州株 半導体株が買われる、独インフィニオンは２．８％超の上げ
東京時間18:51現在
英ＦＴＳＥ100 8203.12（+47.40 +0.58%）
独ＤＡＸ 18400.01（+228.08 +1.26%）
仏ＣＡＣ40 7633.40（+98.88 +1.31%）
スイスＳＭＩ 12263.37（+89.93 +0.74%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【半導体株】
東京時間18:51現在
インフィニオンテクノロジーズ 34.06（+0.96 +2.89%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス 37.61（+0.83 +2.26%）
東京時間18:51現在
英ＦＴＳＥ100 8203.12（+47.40 +0.58%）
独ＤＡＸ 18400.01（+228.08 +1.26%）
仏ＣＡＣ40 7633.40（+98.88 +1.31%）
スイスＳＭＩ 12263.37（+89.93 +0.74%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【半導体株】
東京時間18:51現在
インフィニオンテクノロジーズ 34.06（+0.96 +2.89%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス 37.61（+0.83 +2.26%）