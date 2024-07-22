欧州株 半導体株が買われる、独インフィニオンは２．８％超の上げ 欧州株 半導体株が買われる、独インフィニオンは２．８％超の上げ

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欧州株 半導体株が買われる、独インフィニオンは２．８％超の上げ



東京時間18:51現在

英ＦＴＳＥ100 8203.12（+47.40 +0.58%）

独ＤＡＸ 18400.01（+228.08 +1.26%）

仏ＣＡＣ40 7633.40（+98.88 +1.31%）

スイスＳＭＩ 12263.37（+89.93 +0.74%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



【半導体株】

東京時間18:51現在

インフィニオンテクノロジーズ 34.06（+0.96 +2.89%）

ＳＴマイクロエレクトロニクス 37.61（+0.83 +2.26%）

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