欧州株　半導体株が買われる、独インフィニオンは２．８％超の上げ

東京時間18:51現在
英ＦＴＳＥ100　 8203.12（+47.40　+0.58%）
独ＤＡＸ　　18400.01（+228.08　+1.26%）
仏ＣＡＣ40　 7633.40（+98.88　+1.31%）
スイスＳＭＩ　 12263.37（+89.93　+0.74%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【半導体株】
東京時間18:51現在
インフィニオンテクノロジーズ　 34.06（+0.96　+2.89%）
ＳＴマイクロエレクトロニクス　　 37.61（+0.83　+2.26%）