バンプレストのクレーンゲーム景品に、『ハイキュー!!』のアイテムが登場!

アニメ「ハイキュー!!」のマスコットである「カゲガラス」と「クロオネコ」のFluffy Puffy、そして「及川徹」の名シーンを再現したフィギュアがラインナップされています。

バンプレスト「ハイキュー!! Fluffy Puffy〜カゲガラス&クロオネコ〜」「ハイキュー!! 及川徹フィギュア-それじゃあお手本を見せようか-」

今回紹介するのは、2024年7月よりクレーンゲーム景品として登場するフィギュア2種。

Fluffy Puffyシリーズからアニメ「ハイキュー!!」のマスコットである「カゲガラス」と「クロオネコ」、名シーンを再現したシリーズから「及川徹」のフィギュアが登場します。

ハイキュー!! Fluffy Puffy〜カゲガラス&クロオネコ〜

©古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

登場時期:2024年7月25日(木)より順次登場予定

種類:全2種

サイズ:約9cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003422/

アニメ「ハイキュー!!」のマスコットである「カゲガラス」と「クロオネコ」がFluffy Puffyシリーズで初登場!

ふわふわな素材感が魅力で、ちょこっとしたスペースに飾って癒やされるフィギュアです。

画像左の「カゲガラス」は鋭い目つきとまんまる頭がポイント。

6月に登場した「ヒナガラス」と並べて飾ってもかわいい!

画像右の「クロオネコ」は、片目が前髪で隠れている造形。

うっすら笑みを浮かべたお座りポーズで、飄々とした様子が表現されています。

ハイキュー!! 及川徹フィギュア-それじゃあお手本を見せようか-

登場時期:2024年7月25日(木)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約20cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003422/

アニメ「ハイキュー!!」より、青葉城西高校バレーボール部主将・及川徹のフィギュアが登場!

烏野高校VS青葉城西高校との試合で、挑発する様子を立体化しています。

及川徹は県No.1セッターとの声も高い実力者で、中学時代の影山飛雄の先輩。

ジャンプサーブ前に「それじゃあお手本を見せようか」と挑発する印象的な名シーンを再現!

バレーボールを片手で掴み、まっすぐな視線を送る「及川徹」

カリスマ性と威圧感を感じる造形になっています。

バンプレスト「ハイキュー!! Fluffy Puffy〜カゲガラス&クロオネコ〜」、「ハイキュー!! 及川徹フィギュア-それじゃあお手本を見せようか-」は2024年7月25日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

