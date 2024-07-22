Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÆî³ëSC¤ÎÉ÷´Ö´ÆÆÄ/Ï»Àîµü¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊâ¤ß

¼Ì¿¿³ÈÂç

J1¥ê¡¼¥°¤Ï7·î20¡¢21Æü¤ÎÂè24Àá¤ò½ªÎ»¸å¡¢Ìó3½µ´Ö¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥ó¥¹¤ä¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÍ­Ì¾¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤¬¿ôÂ¿¤¯ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤¬¡¢J¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¥²¡¼¥à´ª¤È¥²¡¼¥àÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤ÆÁª¼êÁØ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£

¤µ¤Æ20Æü¤ÎÄ®ÅÄÂÐ²£ÉÍFMÀï¤Ï¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Î¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤¬Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÈ¿·â¤ò¸åÈ¾¤Î1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÏ¢¾¡¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ë¤¹¤ì¤Ð7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò²£ÉÍFM¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£

Ä®ÅÄ¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÏ«¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤Ê¼éÈ÷¤È¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÉð´ï¤Ë¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤«¤·²Æ¾ì¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò90Ê¬´Ö»ýÂ³¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄ®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍFM¤ÏÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤º¤Ë¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¶¤áµÞ¤°¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤¿¡£

Ä®ÅÄ¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£CB¾åÅçÂóÌ¦¤È¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢¤½¤·¤ÆGKÈÓÁÒÂç¼ù¤Î3¿Í¤Ç¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î´îÅÄÂóÌé¤ÈÅÏÊÕâ«ÂÀ¤¬µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌµÍý¤Ï¤»¤º¡¢¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÌÂ¤ï¤ººÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¹¶·â¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·Ä¾¤·¤¿¡£

¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¼ºÅÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Í£°ì¡¢¹¶·â¤ÎÆÍÇË¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Àá¤Î¼¯ÅçÀï¡Ê4¡Ý1¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Ç¡¢Èà¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢º¸SB²ÃÆ£Ï¡¤Î¹¶·â»²²Ã¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤À¤Ã¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¤³¤Î2¿Í¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Á°È¾30Ê¬¤Ë¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È²¼ÅÄËÌÅÍ¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë43Ê¬¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Î¥¿¥Æ¥Ñ¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À²ÃÆ£Ï¡¤Î¥¯¥í¥¹¤òÅ·Ìî½ã¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¡£¤½¤·¤ÆÄ®ÅÄ¤Ë¤Ï1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤òº¸FW¤Ë¡¢¾ÅÆî¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¿ù²¬ÂçÚö¤òº¸SB¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¡£¸åÈ¾8Ê¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÈÓÁÒ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢40Ê¬¤Ëº¸¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÃ»¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢²¼ÅÄ¤¬¥é¥¤¥Ê¡¼À­¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬Æ¬¤ÇÃ¡¤­¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÈ¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢½ªÈ×¤ÎCK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËGKÃ«¹¸À¸¤â¹¶·â»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼Â¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£

·ë²ÌÅª¤Ë²£ÉÍFM¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ë¤â¥¨¥¯¥¹¥­¥å¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏÂè18Àá¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÄ®ÅÄ¤¬3¡Ý1¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤È¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç2¥·¥ã¥É¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤­¤¿¡£Å·Ìî¤âÊä¶¯¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤ÏÆ£Èø¤¬È´¤±¡¢Ê¿²Ï¤â°ÜÀÒ¡¢¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤â½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²óÂÐÀï¤ÈÃ±½ã¤ËÈæ³Ó¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¤½¤ì¤Ç¤âÍâÆü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤ÏÁêÇÏÍ¦µª¤Î°ÜÀÒ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¿²Ï¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤­¤È¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤ÎÁá¤µ¤Ï¾Þ»¿¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£

ÍâÆü¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ç¤Î´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¢Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐÆî³ëSCÀï¤ò¼èºà¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂçÁ°¸µµª¤Î±¦FK¤«¤é²ÃÆ£À¯ºÈ¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤ÆÆî³ë¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Æî³ë¤Î»î¹ç¤ò¼èºà¤¹¤ë¤Î¤Ï6·î23Æü°ÊÍè¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼Á¤¬³ÊÃÊ¤È¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤Þ¤ÀÁê¼ê¤òÇí¤¬¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤Æ1¥¿¥Ã¥Á¡¢2¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢É÷´ÖÈ¬¹¨´ÆÆÄ¤Ë¡Ö´ËµÞ¤ÎµÞ¤Î¥Ñ¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Þ¤À¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡ÖÎý½¬¤Ï¥ß¥£¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¡£¤½¤Î¸å¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÃÞÇÈÂç¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤â¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£

¡ÚÊ¸¡¦Ï»Àîµü¡Û
1957Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åö»þ¡¢·î´©¤À¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢³Ö½µ¡¢½µ´©¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ä¡¢¡ÖCALCIO2002¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥º¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WÇÕ¤ä¥æ¡¼¥í¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê

³°Éô¥µ¥¤¥È