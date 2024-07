28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の大会限定グッズの先行販売が、きょう22日午後11時59分に終了する。一番の目玉アイテムは、メインで対戦する朝倉未来と平本蓮のそれぞれの「応援グッズ コンプリートセット」はTシャツ、マフラータオル、缶バッジ3個、ショルダーバッグの4種類セット(8000円)。また、朝倉と平本のサインプリント入りの「MMA グローブキーホルダー」(2900円)や、「対戦カードTシャツ」(5500円)、「フェイスオフTシャツ」(5500円)など、両者にフィーチャーした限定グッズがラインナップする。

そのほか、大会出場選手が勢ぞろいした「大会記念Tシャツ」(5500円)と「大会記念マフラータオル」(3900円)も販売されている。先行販売は24日から発送予定。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 特別ルール5分5ラウンド フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整