最大90％OFF！ ASOBI STOREにてBNE、Steamキーコードセール開催中！ 「呪術廻戦 戦華双乱 デラックスエディション」は25％OFF！

バンダイナムコエンターテインメントのECサイト「ASOBI STORE」にてSteamキーコードセールがスタートした。2024年7月28日(日)までのセール期間中は人気タイトルを最大90%OFFで購入できるので、この機会をお見逃しなく。

【セール情報】

<セール期間>

2024年7月28日(日)まで

セール会場

ピックアップタイトル

「リトルナイトメア2」 67% OFF!販売価格:3,960円(税込)⇒セール販売価格:1,307円(税込)「スーパーロボット大戦30」 67% OFF!販売価格:9,460円(税込)⇒セール販売価格:3,122円(税込)「SDガンダム バトルアライアンス」 67% OFF!販売価格:8,778円(税込)⇒セール販売価格:2,897円(税込)「鉄拳8」 43% OFF!販売価格:9,680円(税込)⇒セール販売価格:5,518円(税込)「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」 34% OFF!販売価格:7,480円(税込)⇒セール販売価格:4,937円(税込)「Tales of Vesperia: Definitive Edition」 80% OFF!販売価格:6,270円(税込)⇒セール販売価格:1,254円(税込)「ドラゴンボール ゼノバース2」 50% OFF!販売価格:2,970円(税込)⇒セール販売価格:1,485円(税込)「ドラゴンボール ファイターズ」 84% OFF!販売価格:7,920円(税込)⇒セール販売価格:1,268円(税込)「.hack//G.U. Last Recode」 90% OFF!販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)「GOD EATER 3」 90% OFF!販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:902円(税込)「CODE VEIN」 85% OFF!販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:1,353円(税込)「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」 75% OFF!販売価格:3,960円(税込)⇒セール販売価格:990円(税込)「アイドルマスター スターリットシーズン」 60% OFF!販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:3,608円(税込)「呪術廻戦 戦華双乱 デラックスエディション」 25% OFF!販売価格:11,990円(税込)⇒セール販売価格:8,993円(税込)

【この夏におすすめ!】有料DLC「懐玉・玉折」を含む「デラックスエディション」は25%OFF!

有料DLC「懐玉・玉折」では高専時代の若かりし五条悟・夏油傑と、伏黒甚爾が参戦!

全セールラインアップはこちら

※Steamキーの購入および有効化に関しては下記URLより確認。

https://gc.asobistore.jp/activate



「鉄拳8」

「SDガンダム バトルアライアンス」

「スーパーロボット大戦30」

「アイドルマスター スターリットシーズン」

「ドラゴンボール ゼノバース2」

「呪術廻戦 戦華双乱 デラックスエディション」

