京セラドーム開催のK-POP授賞式『TMA』出演者発表 NiziU、JO1、aespa、NewJeansら16組
9月8日に大阪・京セラドーム大阪で開催される韓国の音楽授賞式『2024 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）』の出演アーティスト全16組が発表となった。
【写真】昨年の『TMA』主な出演アーティスト
2019年4月に初開催されたTMAは、K-POPアーティストとファンがともに作る音楽授賞式（2020年は5月と10月に2回開催）。大賞は第1〜5回はBTSがV5を達成し、昨年の第6回はSEVENTEENが初受賞した。7回目の今回は、初の海外開催となる。
初日の９月７日にはWOOAH、NiziU、Kep1er、n.SSign、EVNNE、TWS、NEXZ、９月８日には、ITZY、JO1、aespa、NewJeans、&TEAM、xikers、KISS OF LIFE、NCT WISH、UNISの計16組がラインナップ。TMA組織委員会は今後も新たな出演アーティストを発表予定としている。
司会は６度目の共演となるフリーアナウンサー兼タレントのチョン・ヒョンムと、少女時代のメンバーで俳優のソヒョンが務める。
■『2024 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）』
日程：９月７日（土）・８日（日）
会場：大阪・京セラドーム大阪
出演アーティスト
▼９月7日（土）
WOOAH
NiziU
Kep1er
n.SSign
EVNNE
TWS
NEXZ
▼９月８日（日）
ITZY
JO1
aespa
NewJeans
&TEAM
xikers
KISS OF LIFE
NCT WISH
UNIS
写真提供＝ JYP Entertainment（ITZY、NiziU、NEXZ）、LAPONE Entertainment （JO1）、HMUSIC ENTERTAINMENT（WOOAH）、SM ENTERTAINMENT（aespa、NCT WISH）、ADOR（NewJeans）、HYBE LABELS（&TEAM）、KQ ENTERTAINMENT（xikers）、S2 Entertainment（KISS OF LIFE）、n.CH ENTERTAINMENT（n.SSign）、Jellyfish ENTERTAINMENT（EVNNE）、PLEDIS Entertainment（TWS）、F&F ENTERTAINMENT（UNIS）
【写真】昨年の『TMA』主な出演アーティスト
2019年4月に初開催されたTMAは、K-POPアーティストとファンがともに作る音楽授賞式（2020年は5月と10月に2回開催）。大賞は第1〜5回はBTSがV5を達成し、昨年の第6回はSEVENTEENが初受賞した。7回目の今回は、初の海外開催となる。
司会は６度目の共演となるフリーアナウンサー兼タレントのチョン・ヒョンムと、少女時代のメンバーで俳優のソヒョンが務める。
■『2024 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）』
日程：９月７日（土）・８日（日）
会場：大阪・京セラドーム大阪
出演アーティスト
▼９月7日（土）
WOOAH
NiziU
Kep1er
n.SSign
EVNNE
TWS
NEXZ
▼９月８日（日）
ITZY
JO1
aespa
NewJeans
&TEAM
xikers
KISS OF LIFE
NCT WISH
UNIS
写真提供＝ JYP Entertainment（ITZY、NiziU、NEXZ）、LAPONE Entertainment （JO1）、HMUSIC ENTERTAINMENT（WOOAH）、SM ENTERTAINMENT（aespa、NCT WISH）、ADOR（NewJeans）、HYBE LABELS（&TEAM）、KQ ENTERTAINMENT（xikers）、S2 Entertainment（KISS OF LIFE）、n.CH ENTERTAINMENT（n.SSign）、Jellyfish ENTERTAINMENT（EVNNE）、PLEDIS Entertainment（TWS）、F&F ENTERTAINMENT（UNIS）