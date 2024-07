9月8日に大阪・京セラドーム大阪で開催される韓国の音楽授賞式『2024 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)』の出演アーティスト全16組が発表となった。2019年4月に初開催されたTMAは、K-POPアーティストとファンがともに作る音楽授賞式(2020年は5月と10月に2回開催)。大賞は第1〜5回はBTSがV5を達成し、昨年の第6回はSEVENTEENが初受賞した。7回目の今回は、初の海外開催となる。

初日の9月7日にはWOOAH、NiziU、Kep1er、n.SSign、EVNNE、TWS、NEXZ、9月8日には、ITZY、JO1、aespa、NewJeans、&TEAM、xikers、KISS OF LIFE、NCT WISH、UNISの計16組がラインナップ。TMA組織委員会は今後も新たな出演アーティストを発表予定としている。司会は6度目の共演となるフリーアナウンサー兼タレントのチョン・ヒョンムと、少女時代のメンバーで俳優のソヒョンが務める。■『2024 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)』日程:9月7日(土)・8日(日)会場:大阪・京セラドーム大阪出演アーティスト▼9月7日(土)WOOAHNiziUKep1ern.SSignEVNNETWSNEXZ▼9月8日(日)ITZYJO1aespaNewJeans&TEAMxikersKISS OF LIFENCT WISHUNIS写真提供= JYP Entertainment(ITZY、NiziU、NEXZ)、LAPONE Entertainment (JO1)、HMUSIC ENTERTAINMENT(WOOAH)、SM ENTERTAINMENT(aespa、NCT WISH)、ADOR(NewJeans)、HYBE LABELS(&TEAM)、KQ ENTERTAINMENT(xikers)、S2 Entertainment(KISS OF LIFE)、n.CH ENTERTAINMENT(n.SSign)、Jellyfish ENTERTAINMENT(EVNNE)、PLEDIS Entertainment(TWS)、F&F ENTERTAINMENT(UNIS)