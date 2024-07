BOYNEXTDOOR「THE FIRST TAKE」サムネイル

アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるHYBE傘下レーベルKOZ ENTERTAINMENTより2023年にデビューした韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。日本デビュー曲「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンスする。

【動画】7月22日22時よりプレミア公開されるBOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.) 」/THE FIRST TAKE YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第458回公開の詳細が発表となった。 第458回は、アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるHYBE傘下レーベルKOZ ENTERTAINMENTより2023年にデビューした韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。 2024年7月に日本デビューしたばかりの彼らが今回披露するのは、JP 1st Single『AND,』タイトル曲の「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」。 アメリカのビルボード5部門でのチャートインを果たしたBOYNEXTDOORが、韓国の音楽番組で1位を受賞した「Earth, Wind & Fire」の日本語バージョンである本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。■BOYNEXTDOOR コメント「ずっと憧れていた「THE FIRST TAKE」に出演することができて、夢みたいです。一発撮りだったのでとても緊張しましたが、メンバーと一緒に楽しんでパフォーマンスできました。皆さんの心を潤すパフォーマンスを準備しましたので沢山観てくださると嬉しいです。」