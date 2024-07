7月17日より開催

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の公式サイトにて新プロジェクトのティザーサイトを公開した。

ティザーサイトでは、初音ミクの巨大な広告の前でたたずむ少女の姿が描かれている。また公式Xにおいても、ティザーサイトと同じ動画が掲載されており、「新プロジェクト始動」、「2024.07.29」、「Coming Soon」といった文字が読み取れる。

日付が書かれていることから、7月29日に続報が公開される可能性が高い。同日の19時30分より配信が予定されている「プロセカ放送局 #10」において、なにか発表されるのではないだろうか。

【プロセカ放送局 #10】

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.