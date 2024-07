2024年9月21日(土)9月22日(日)にお台場THE HOPE特設会場で開催される『THE HOPE 2024』のアーティストラインナップ第2弾が発表された。関連記事: 「THE HOPE」総括 2年目の開催で示した「ヒップホップのリアルなコア」 第二弾アーティストとしてAwich、Elle Teresa、LEX、MonyHorse他11組の追加出演が決定した。また、アーティストの出演日程も解禁。DAY1には、千葉雄喜、BIM、IO、JinDogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らに加えて、追加アーティストとして、ポップアイコンとしても人気を集めるElle Teresaが2年ぶりの出演。さらに二年連続の出演となるXANSEI with FRIENDS、03- Performanceのパフォーマンス枠でBene Baby、Choppa Capone、JAKEN、18stopなど今最もフレッシュな次世代のシーンを代表するラッパーの出演が決定した。

DAY2には、AI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、OZworld、SEEDA、\ellow Bucksらに加えて、ヒップホップクルー、YENTOWN所属の沖縄出身女性ラッパーAwichが2年ぶりに出演決定。同じくYENTOWNメンバーから東京のHIPHOPシーンを代表するラッパーMonyHorseも二年連続でラインナップに名を連ねた。次世代を担うキーマンでありユース世代を中心に熱狂的な支持を得ているLEX、ラップスタアで大きな話題となったCharluや沖縄を中心に活動する柊人などの初出演組にも期待が集まる。<ライブ情報>「THE HOPE 2024」2024年9月21日(土)、9月22日(日)お台場THE HOPE特設会場主催:THE HOPE制作委員会お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00)THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp=出演=※以下アルファベット順【DAY1】-LIVE-AKLO[初]ANARCHYBIMC.O.S.A.[初]CYBER RUIDADAEric.B.JrElle Teresa ※追加発表GADORO[初]IOJin DoggkZm[初]MC TYSON[初]ralphRed EyeSKRYU[初]WatsonXANSEI with FRIENDS ※追加発表Young Cocoジャパニーズマゲニーズ千葉雄喜 -Shot Live-[初]般若[初]紅桜[初]百足&韻マン[初]7[初]03- Performance[初]Bene Baby ※追加発表[初]Choppa Capone ※追加発表[初]JAKEN ※追加発表[初]18stop ※追加発表[初]and more...-DJ-ASIAN STAR[初]DJ BULLSETDJ C2[初]DJ DEFLODJ GEORGEDJ KANJIDJ KEMDJ KOTARODJ MAGARA(MASTERPIECESOUND)[初]DJ NISHIMIYADJ SN-ZDJ 8MANFUJI TRILLnasthug[初]ZEN-LA-ROCK(DJ SET)[初]【DAY2】-LIVE-AI[初]AK-69Awich ※追加発表BonberoCandeeCarzCharlu [初] ※追加発表DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDSDJ RYOW with FRIENDSeydenHideyoshiJP THE WAVYKaneee[初]Kohjiya[初]LANALEX ※追加発表[初]Lunv Loyal[初]MaRI[初]MonyHorse ※追加発表Only UOZworld[初]SEEDA[初]\ellow BucksYvng Patra[初]柊人[初] ※追加発表ゆるふわギャング[初]And More...-DJ-DJ CHARIDJ JAMDJ KEKKEDJ NORIODJ RyuNosuK(FTL)[初]DJ SpiTe[初]DJ TATSUKIDJ U-LEEDopeOnigiriFOOLISHMANMARZY[初]New J[初]VLOTYUTOTHE HOPE 公式SNSアカウントInstagram:https://www.instagram.com/thehope_fes/Twitter:https://twitter.com/THEHOPE_FESTikTok:https://www.tiktok.com/@thehope_fesYouTube:https://www.youtube.com/@thehope_fesLitLink:lit.link/thehope2024