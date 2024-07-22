『THE HOPE 2024』第2弾発表でAwich、Elle Teresa、LEXら11組
2024年9月21日（土）9月22日（日）にお台場THE HOPE特設会場で開催される『THE HOPE 2024』のアーティストラインナップ第2弾が発表された。
関連記事：「THE HOPE」総括 2年目の開催で示した「ヒップホップのリアルなコア」
第二弾アーティストとしてAwich、Elle Teresa、LEX、MonyHorse他11組の追加出演が決定した。
また、アーティストの出演日程も解禁。DAY1には、千葉雄喜、BIM、IO、JinDogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らに加えて、追加アーティストとして、ポップアイコンとしても人気を集めるElle Teresaが2年ぶりの出演。さらに二年連続の出演となるXANSEI with FRIENDS、03- Performanceのパフォーマンス枠でBene Baby、Choppa Capone、JAKEN、18stopなど今最もフレッシュな次世代のシーンを代表するラッパーの出演が決定した。
DAY2には、AI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、OZworld、SEEDA、\ellow Bucksらに加えて、ヒップホップクルー、YENTOWN所属の沖縄出身女性ラッパーAwichが2年ぶりに出演決定。同じくYENTOWNメンバーから東京のHIPHOPシーンを代表するラッパーMonyHorseも二年連続でラインナップに名を連ねた。次世代を担うキーマンでありユース世代を中心に熱狂的な支持を得ているLEX、ラップスタアで大きな話題となったCharluや沖縄を中心に活動する柊人などの初出演組にも期待が集まる。
＜ライブ情報＞
「THE HOPE 2024」
2024年9月21日（土）、9月22日（日）お台場THE HOPE特設会場
主催：THE HOPE制作委員会
お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00）
THE HOPE公式サイト：http://the-hope.jp
=出演=
※以下アルファベット順
【DAY1】
-LIVE-
AKLO［初］
ANARCHY
BIM
C.O.S.A.［初］
CYBER RUI
DADA
Eric.B.Jr
Elle Teresa ※追加発表
GADORO［初］
IO
Jin Dogg
kZm［初］
MC TYSON［初］
ralph
Red Eye
SKRYU［初］
Watson
XANSEI with FRIENDS ※追加発表
Young Coco
ジャパニーズマゲニーズ
千葉雄喜 -Shot Live-［初］
般若［初］
紅桜［初］
百足&韻マン［初］
7［初］
03- Performance［初］
Bene Baby ※追加発表［初］
Choppa Capone ※追加発表［初］
JAKEN ※追加発表［初］
18stop ※追加発表［初］
and more...
-DJ-
ASIAN STAR［初］
DJ BULLSET
DJ C2［初］
DJ DEFLO
DJ GEORGE
DJ KANJI
DJ KEM
DJ KOTARO
DJ MAGARA（MASTERPIECESOUND）［初］
DJ NISHIMIYA
DJ SN-Z
DJ 8MAN
FUJI TRILL
nasthug［初］
ZEN-LA-ROCK（DJ SET）［初］
【DAY2】
-LIVE-
AI［初］
AK-69
Awich ※追加発表
Bonbero
Candee
Carz
Charlu ［初］ ※追加発表
DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS
DJ RYOW with FRIENDS
eyden
Hideyoshi
JP THE WAVY
Kaneee［初］
Kohjiya［初］
LANA
LEX ※追加発表［初］
Lunv Loyal［初］
MaRI［初］
MonyHorse ※追加発表
Only U
OZworld［初］
SEEDA［初］
\ellow Bucks
Yvng Patra［初］
柊人［初］ ※追加発表
ゆるふわギャング［初］
And More...
-DJ-
DJ CHARI
DJ JAM
DJ KEKKE
DJ NORIO
DJ RyuNosuK（FTL）［初］
DJ SpiTe［初］
DJ TATSUKI
DJ U-LEE
DopeOnigiri
FOOLISHMAN
MARZY［初］
New J［初］
VLOT
YUTO
THE HOPE 公式SNSアカウント
Instagram：https://www.instagram.com/thehope_fes/
Twitter：https://twitter.com/THEHOPE_FES
TikTok：https://www.tiktok.com/@thehope_fes
YouTube：https://www.youtube.com/@thehope_fes
LitLink：lit.link/thehope2024
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第二弾アーティストとしてAwich、Elle Teresa、LEX、MonyHorse他11組の追加出演が決定した。
また、アーティストの出演日程も解禁。DAY1には、千葉雄喜、BIM、IO、JinDogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らに加えて、追加アーティストとして、ポップアイコンとしても人気を集めるElle Teresaが2年ぶりの出演。さらに二年連続の出演となるXANSEI with FRIENDS、03- Performanceのパフォーマンス枠でBene Baby、Choppa Capone、JAKEN、18stopなど今最もフレッシュな次世代のシーンを代表するラッパーの出演が決定した。
＜ライブ情報＞
「THE HOPE 2024」
2024年9月21日（土）、9月22日（日）お台場THE HOPE特設会場
主催：THE HOPE制作委員会
お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00）
THE HOPE公式サイト：http://the-hope.jp
=出演=
※以下アルファベット順
【DAY1】
-LIVE-
AKLO［初］
ANARCHY
BIM
C.O.S.A.［初］
CYBER RUI
DADA
Eric.B.Jr
Elle Teresa ※追加発表
GADORO［初］
IO
Jin Dogg
kZm［初］
MC TYSON［初］
ralph
Red Eye
SKRYU［初］
Watson
XANSEI with FRIENDS ※追加発表
Young Coco
ジャパニーズマゲニーズ
千葉雄喜 -Shot Live-［初］
般若［初］
紅桜［初］
百足&韻マン［初］
7［初］
03- Performance［初］
Bene Baby ※追加発表［初］
Choppa Capone ※追加発表［初］
JAKEN ※追加発表［初］
18stop ※追加発表［初］
and more...
-DJ-
ASIAN STAR［初］
DJ BULLSET
DJ C2［初］
DJ DEFLO
DJ GEORGE
DJ KANJI
DJ KEM
DJ KOTARO
DJ MAGARA（MASTERPIECESOUND）［初］
DJ NISHIMIYA
DJ SN-Z
DJ 8MAN
FUJI TRILL
nasthug［初］
ZEN-LA-ROCK（DJ SET）［初］
【DAY2】
-LIVE-
AI［初］
AK-69
Awich ※追加発表
Bonbero
Candee
Carz
Charlu ［初］ ※追加発表
DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS
DJ RYOW with FRIENDS
eyden
Hideyoshi
JP THE WAVY
Kaneee［初］
Kohjiya［初］
LANA
LEX ※追加発表［初］
Lunv Loyal［初］
MaRI［初］
MonyHorse ※追加発表
Only U
OZworld［初］
SEEDA［初］
\ellow Bucks
Yvng Patra［初］
柊人［初］ ※追加発表
ゆるふわギャング［初］
And More...
-DJ-
DJ CHARI
DJ JAM
DJ KEKKE
DJ NORIO
DJ RyuNosuK（FTL）［初］
DJ SpiTe［初］
DJ TATSUKI
DJ U-LEE
DopeOnigiri
FOOLISHMAN
MARZY［初］
New J［初］
VLOT
YUTO
THE HOPE 公式SNSアカウント
Instagram：https://www.instagram.com/thehope_fes/
Twitter：https://twitter.com/THEHOPE_FES
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