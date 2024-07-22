【独占写真有】BOYNEXTDOOR「夢みたいです」日本デビューで話題沸騰中のグループが『THE FIRST TAKE』初登場
画像：BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）『THE FIRST TIMES』独占写真
7月10日に1stシングル「AND,」で日本デビューを果たした、今話題の韓国の6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が本日7月22日22時公開の『THE FIRST TAKE』（ザ・ファースト・テイク）に初登場。日本デビュー曲「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」をスペシャルアレンジにて一発撮りで披露する。
■「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」をスペシャルアレンジで披露
アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第458回は、アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるHYBE傘下レーベルKOZ ENTERTAINMENTより2023年にデビューした韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが初登場。
SUNGHO（ソンホ）、RIWOO（リウ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAK（ウンハク）からなるBOYNEXTDOORが今回披露するのは、JP 1st Single「AND,」タイトル曲の「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」である。
▼BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」MV
アメリカのビルボード5部門でのチャートインを果たしたBOYNEXTDOORが、韓国の音楽番組で1位を受賞した「Earth, Wind & Fire」の日本語バージョンである本楽曲を、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンスで魅せる。
■BOYNEXTDOOR『THE FIRST TAKE』出演コメント
■番組情報
2024.07.22 22:00～プレミア公開
BOYNEXTDOOR - Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.) / THE FIRST TAKE
■写真：美しさに吸い込まれそうな『THE FIRST TIMES』独占写真公開
今回、『THE FIRST TAKE』出演にあたり、BOYNEXTDOORの独占写真を入手。メンバーがぎゅっと寄り添い、くだけた表情をのぞかせる貴重ショットとなっている。
■リリース情報
2024.07.10 ON SALE
JP 1st SINGLE「AND,」
■関連リンク
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