画像：BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）『THE FIRST TIMES』独占写真

7月10日に1stシングル「AND,」で日本デビューを果たした、今話題の韓国の6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が本日7月22日22時公開の『THE FIRST TAKE』（ザ・ファースト・テイク）に初登場。日本デビュー曲「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」をスペシャルアレンジにて一発撮りで披露する。

■「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」をスペシャルアレンジで披露

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第458回は、アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるHYBE傘下レーベルKOZ ENTERTAINMENTより2023年にデビューした韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが初登場。

SUNGHO（ソンホ）、RIWOO（リウ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAK（ウンハク）からなるBOYNEXTDOORが今回披露するのは、JP 1st Single「AND,」タイトル曲の「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」である。

▼BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」MV

アメリカのビルボード5部門でのチャートインを果たしたBOYNEXTDOORが、韓国の音楽番組で1位を受賞した「Earth, Wind & Fire」の日本語バージョンである本楽曲を、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンスで魅せる。

■BOYNEXTDOOR『THE FIRST TAKE』出演コメント

■番組情報

2024.07.22 22:00～プレミア公開

BOYNEXTDOOR - Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.) / THE FIRST TAKE

■写真：美しさに吸い込まれそうな『THE FIRST TIMES』独占写真公開

今回、『THE FIRST TAKE』出演にあたり、BOYNEXTDOORの独占写真を入手。メンバーがぎゅっと寄り添い、くだけた表情をのぞかせる貴重ショットとなっている。

■リリース情報

2024.07.10 ON SALE

JP 1st SINGLE「AND,」

■関連リンク

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