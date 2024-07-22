¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ£Æµ¡¦·§ËÜ¶¥ÎØºÆ·úµÇ°¡ÛÃÏ¸µ¡¦²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬·§ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç£Ö¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×
¡¡·§ËÜ¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¶¥ÎØ¡¡·§ËÜ¶¥ÎØºÆ·úµÇ°¡×¤Ï£²£²Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££¸Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤ÎËÜ¾ì³«ºÅ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë·è¾¡£±£²£Ò¤Ï½ïÊý¾¼ù¤Ë¾è¤Ã¤¿²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê£²£¶¡á·§ËÜ¡Ë¤¬ËÌ°æÍ¤µ¨¤ÎÌÔÄÉ¤òÂà¤±¤ÆÍ¥¾¡¡£ºÆ·úÂè°ìÃÆ¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤Ê¤ª£±£±£Ò¤Î£Áµé·è¾¡¤Ï¾¾ËÜ½¨Ç·¿µ¤¬À©¤·¡¢ÃÏ¸µÀª¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯£Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤¬´Î¿´Í×¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï£Çµ¥¦¥£¥Ê¡¼¤ÎËÌ°æÍ¤µ¨¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë·ãÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ïÊý¾¼ù¤¬ËÌ°æ¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¢¤ëÁ°¼õ¤±¤«¤é¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Çµ¤ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤È¡¢²Å±Ê¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ëÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤ÇÄÉ¤¤Ç÷¤ëËÌ°æ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤ò½é¤á¤Æ¼õ¤±¤ÆÁö¤Ã¤¿£³Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÃÏ¸µ¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤·µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î£±£±£Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Áµé·è¾¡¤òÀ©¤·¤¿¾¾ËÜ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¸«»ö¤ËÃÏ¸µÂçÃÄ±ß¤Ç·èÃå¡£¶¥ÎØºÆ·ú¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÇ¹â¤Î·Á¤Çà·§ËÜ·à¾ìá¤Ï½ªËë¤·¤¿¡£