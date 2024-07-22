Travis Japan ¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡¸µ¶¥±Ë¡¦Æþ¹¾ÎÍ²ð»á¤ËÆæ¼ÁÌä¡Ö¿å±ËÍÑ¥´¡¼¥°¥ë¤«¤±¤ÆÉáÃÊ¤â¡©¡×
¡¡£´·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¡¦Æþ¹¾ÎÍ²ð»á¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÃëÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¤é¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ò´Þ¤á¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï£´£°Ä¶¡£¤½¤ó¤ÊÆþ¹¾»á¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤¬¡Ö¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆþ¹¾»á¤ÏÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¡¦ËÌÅç¹¯²ð»á¤È¤Î¸òÎ®ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÅç»á¤¬¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÅÇ¤¤¤¿Ì¾¸À¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊËÌÅç¤«¤é¡Ë¡Øà¥Á¥ç¡Áµ¤»ý¤Á¤¤¤¤áÅª¤Ê¤ä¤Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¡Ù¤È¤«¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¡£à¤Ê¤ó¤«Ì¾¸À»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤á¡Ê¤È¡Ä¡Ë¡£ËÌÅç¤µ¤ó¤¬Ì¾¸À¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å±Ë³¦¤ÇÌ¾¸À£±¸Ä¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾»á¤ÏËÌµþ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ê¥ª¡¢Åìµþ¤È¸ÞÎØ¤Ë£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£Áª¼êÂ¼¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼êÁ´°÷¤â¤é¤¨¤ë¡×¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ËÌµþ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡¢Â¾¤Ë¤â¥¤¥ä¥Û¥ó¤äÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¡¢Éô²°¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö¹âµé¤Ê²½¾Ñ¿å¤È¤«¤âÇÛ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÀ°Íý·ô¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤¨¤ë¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Î¾¾ÅÄ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¡ÊÉô²°¤Î¡Ë¿å°µ¤È¤«¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£Æþ¹¾¤Ï¡Ö¡Ê³«ºÅÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö²Æ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡©¡¡º£¡¢¤Ê¤ó¤«Îã¤¨¤Ð¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤È¤«¤â¡¢·ë¹½¥´¥Ä¤¤¥´¡¼¥°¥ëÅª¤Ê¤Î¡Ê¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¿å±ËÍÑ¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤âÊâ¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÆæ¤Î¼ÁÌä¡£
¡¡Æþ¹¾»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤Ï¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡Ö¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÕ¤Ë¡Ê¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡à¤½¤³¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦á¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê»×¤¦¤«¤é¡¢¤à¤·¤íµÕ¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¶¦±é¼Ô¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡¢Æþ¹¾¤Ï¡ÖµÕ¤Ë²ø¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖÅú¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤¡¡Ä¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾»á¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤íÌ´¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í½êÂ°¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤ÎÊ¿ÆüÄ«À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£