投信・基準価額騰落率ランキング 7月第3週（7月16日～7月19日） 投信・基準価額騰落率ランキング 7月第3週（7月16日～7月19日）



7月第3週の上昇ランキングトップの「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａコース（為替ヘッジあり）」はビッグデータやＡＩ（人工知能）を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資しています。



下落ランキング上位3ファンド値下がりの主な要因は分配金の支払いによるものです。「ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド（アメリカンセレクション）」は2700円、「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」は1500円、「米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）」は1900円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +6.87％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ａコース（為替ヘッジあり）

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



2位 +6.37％ オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドＤコース（為替ヘッジあり・年２回決算型）（ＡＡフォーカスリート）

運用会社:ちばぎんアセットマネジメント



3位 +6.29％ オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドＢコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）（ＡＡフォーカスリート）

運用会社:ちばぎんアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -17.90％ ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド（アメリカンセレクション）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



2位 -11.74％ ニッセイ・インド厳選株式ファンド

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 -9.69％ 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

運用会社:大和アセットマネジメント







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