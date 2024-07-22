舞踊詩劇「只此青緑」、マカオ特区で再演
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
【新華社マカオ7月22日】中国マカオ特別行政区で18〜21日、舞踊詩劇「只此青緑」が昨年に続き再演された。同作は北宋の画家、王希孟（おう・きもう）の山水画「千里江山図」に着想を得て、名画を舞踊で表現する舞踊詩劇。2021年の北京初演以来、全国を巡演し、幾度となく再演されてきた。
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
18日、舞踊詩劇「只此青緑」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）