7月19日から21日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、原泰久の人気漫画を山崎賢人(※崎は「たつさき」)主演で実写映画化するシリーズの第4弾『キングダム 大将軍の帰還』が2週連続1位をキープした。新作は、全米で大ヒット中のイルミネーションによるアニメーション映画『怪盗グルー』シリーズ第4弾『怪盗グルーのミニオン超変身』が2位となったほか、計6本がランクインした。

『キングダム 大将軍の帰還』は、週末3日間で観客動員52万9,000人、興行収入8億1,600万円を記録。累計成績はすでに動員241万人、興収36億円を突破している。主演の山崎がニューヨーク・アジアン映画祭(New York Asian Film Festival/略称 NYAFF)で素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる「The Best from the East Award」を日本人として初めて受賞し、先ごろ授賞式に登壇した。

上位5本は『キングダム〜』を除いてすべて新作。2位の『怪盗グルーのミニオン超変身』は、初日から3日間で動員51万人、興収6億8,100万円を記録。日本語吹替版では引き続きグルーの声を笑福亭鶴瓶、妻ルーシーを中島美嘉が務め、グルーの高校時代のライバルで宿敵マキシムを片岡愛之助、悪党を夢見る中学生ポピーを山田杏奈が演じている。3位に動画配信サイトを中心に活動するアイドルユニット「すとぷり」を主人公にした『劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜』。4位に『呪怨』シリーズなどの清水崇監督が元NMB48の渋谷凪咲を主演に迎えた学園ホラー『あのコはだぁれ?』、5位にフジテレビ系の人気バラエティー番組「逃走中」をJO1の川西拓実、木全翔也、金城碧海、FANTASTICSの佐藤大樹、中島颯太、瀬口黎弥らを迎えて映画化した『逃走中 THE MOVIE』。

そのほか新作では7位に“もし全世界が目撃した月面着陸の映像が偽物だったら?”という都市伝説から着想を得たスカーレット・ヨハンソン主演の『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』、8位に1980年に公開されたアニメ「宇宙戦艦ヤマト」シリーズの劇場版第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、全7章の新シリーズとしてリメイクした劇場版アニメの第1章『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略』が登場。

好成績が続く6位のアニメ『ルックバック』は累計成績で動員70万人、興収12億円に迫る。

今週は、眞邊明人の同名ビジネス小説に基づき、AIによって復活した歴史上の偉人たちが内閣を結成し、コロナ禍の日本で活躍する「もしもの世界」を浜辺美波、赤楚衛二、野村萬斎ら共演で描く『もしも徳川家康が総理大臣になったら』、ライアン・レイノルズ演じるデッドプールとヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンが共闘を繰り広げるマーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』、1960年のコロンビアを舞台に、アドルフ・ヒトラーの南米逃亡説を題材に描く『お隣さんはヒトラー?』、特撮『仮面ライダーガッチャード ザ・フューチャー・デイブレイク』、「モノノ怪」が引き起こす怪異に謎の薬売りが立ち向かう『劇場版モノノ怪 唐傘』、村上春樹の短編6作を原作にしたアニメで日本語吹替え版声優に磯村勇斗、柄本明らが名を連ねる『めくらやなぎと眠る女』などが公開される。(編集部・石井百合子)

【2024年7月19日〜7月21日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(1)『キングダム 大将軍の帰還』:2週目

2(初)『怪盗グルーのミニオン超変身』:1週目

3(初)『劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜』:1週目

4(初)『あのコはだぁれ?』:1週目

5(初)『逃走中 THE MOVIE』:1週目

6(2)『ルックバック』:4週目

7(初)『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』:1週目

8(初)『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略』:1週目

9(3)『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』:4週目

10(4)『ディア・ファミリー』:6週目