¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¸ø³«¤Ë¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬22Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë½Ð±é»þ¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°áÁõÂç¸ø³«
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï22Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ówith MUSIC¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥ï¥ó¥Ô¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ÌÜÁ°¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢·ã¥ì¥¢¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤È²Î¾§»Ñ¤òÂç¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°áÁõÂç¸ø³«
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï22Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ówith MUSIC¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥ï¥ó¥Ô¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ÌÜÁ°¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢·ã¥ì¥¢¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤È²Î¾§»Ñ¤òÂç¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê