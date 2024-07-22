¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿¡¡SD.LEAGUE¡¡2024¡×¤¬³«Ëë¡¡ÆîÆüËÜÍ½Áª¤Ï·§ËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÎÞ¤ÎV
¡¡Á´¹ñ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÄºÅÀ¤ò·èÄê¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿¡¡SD.LEAGUE¡¡2024¡×¤ÎÆîÆüËÜÍ½Áª¤¬21Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎZepp¡¡Fukuoka¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·§ËÜ¤Î¡ÖDANCE¡¡STUDIO¡¡Sugar¡¡Hill¡×¤Î¡ÖTHE¡¡Sugar¡¡Hill¡¡Gang¡×¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SD.LEAGUE¡ÊSTUDIO¡¡D.LEAGUE¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·èÄê¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤¬ÂÐ¾Ý¡£D.LEAGUE¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢Âè1²óÍ½Áª²ñ¤¬Ê¡²¬»Ô¤ÎZepp¡¡Fukuoka¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Á´¹ñ153¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆîÆüËÜÍ½ÁªÂç²ñ¤Ç¤Ï30¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬»²²Ã¡£15¥Á¡¼¥à¤º¤ÄA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óD¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿D¥ê¡¼¥¬¡¼¡ÊAITO¡¢ATO¡¢MiYU¡¢SEIYA¡Ë4Ì¾¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¡¢D¥ê¡¼¥°¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿D¥ê¡¼¥°Æ±ÍÍ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤è¤ëºÎÅÀÊý¼°¤Ç¶å½£ÃÏ¶èÍ½ÁªÄÌ²á¤Î6¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖDANCE¡¡STUDIO¡¡Sugar¡¡Hill¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖThe¡¡Sugar¡¡Hill¡¡Gang¡×¤ÎÂåÉ½¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¯ÍÙ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ËÜÀï¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÌ³¤á¤¿D¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎAITO¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¶á¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤æ¤¦µ¡²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢·ë²Ì¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡SD.LEAGUE¤Ïº£¸å¡¢7·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¾ÆüËÜÍ½Áª¤ò´Þ¤á¤¿4ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬8·î17Æü¤Ë¡ÖKT¡¡Zepp¡¡Yokohama¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£