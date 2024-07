Mrs. GREEN APPLEが2023年12月から2024年3月までファンクラブ会員限定ツアーとして開催していた音楽劇が、『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』というタイトルで映画化され、9月13日より公開されることが決定。超特報映像が解禁された。大森元貴(Vo/G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key)の3人組バンド、Mrs. GREEN APPLEが、昨年の12月から今年の3月まで行ったファンクラブ会員限定ツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023‐2024 FC TOUR “The White Lounge”』。2024年上半期に最も聴かれて、最も歌われたアーティスト、Mrs. GREEN APPLEの初の音楽劇となったこのライブツアーは、本格的なミュージカル手法が取り入れられ、音楽業界のみならず演劇界でも多くの話題を呼び絶賛された。

このライブでは、来場者に白いアイテムを身につける“ドレスコード”が設けられたり、“ネタバレ禁止”が徹底されるなど、ライブの観客というより、全員が音楽劇に参加するキャストのような一体感を持たせるなどさまざまな仕掛けが作られた。彼らの挑戦は好評を博し、ファンクラブ会員の中でも限られた人しか見ることが出来なかったこの音楽劇を、メンバーは1人でも多くの人に観てもらえるようにとツアー最終日となる3月3日に映画化することを発表。以来、詳細が待ち望まれていた。そしてこのたび、映画タイトルが『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』に決定し、9月13日より公開されることが発表された。映画化にあたり、「ケセラセラ」「ダンスホール」といった大ヒットナンバーには本格的なミュージカル的表現方法が取り入れられるなど、全演奏曲が新たにアレンジし直された。またライブ映像に加えて、新たに撮影したシーンも映画用に編集。Mrs. GREEN APPLEが放つ圧倒的な音楽と共に、情感豊かで美しい世界観に存分に浸ることが出来る仕上がりとなっている。今回、映画の魅力が詰まった超特報映像も解禁。Mrs. GREEN APPLEが奏でる音楽が、ダンスが、演技が、観た者ひとりひとりの琴線を震わせ、真っ白なホワイトラウンジに感情の糸を紡いでいく。躍進を続ける彼らが届ける、コンセプチュアルで壮大な音楽エンタテインメントに期待が高まる。なお公開初日には、Mrs. GREEN APPLEメンバーによる丸の内ピカデリーでの初日舞台あいさつ、上映館でのライブビューイングも決定。さらに入場者プレゼントの配布も予定している。『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』のストーリーは以下の通り。白い服とマスカレードマスクを身に付けた人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこで人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。「ドアを開けたら何かが変わるのか」。今を生きる人の感情に問いかける、9つの物語が幕を上げる―。映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』は、9月13日より全国公開。