シルクロードの風情に触れる夏休み 中国・敦煌市
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で遊ぶ子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌7月22日】中国甘粛省敦煌市では、夏休みに入った子どもたちが家族と共に砂漠地帯を訪れ、壮大な風景とシルクロードの風情、地域文化の魅力に触れる特別な時間を過ごしている。
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でポーズを取る子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でポーズを取る子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で写真撮影に臨む子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で遊ぶ子どもたち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
20日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で遊ぶ子ども。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）