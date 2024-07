「ストリートファイター6」Year 2追加キャラクター第2弾「テリー」の映像が初公開！ 2024年秋に参戦予定！

「ストリートファイター6」Year 2追加キャラクター第2弾として、「テリー」の映像が初公開された。2024年秋に参戦予定だ。

2022年に35周年を迎えた、カプコンが贈る対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズ。「ストリートファイター6」(PS5・PS4・Xbox Series X|S・Steam)はその記念にふさわしいナンバリング新作で、シングルプレイヤー没入型ストーリーモード「World Tour」など新要素も搭載している。

⇒シリーズ最新作「ストリートファイター6」が全世界100万本突破!「ワールドツアー」や「バトルハブ」を新たに導入

Year 2を迎え、さらに盛り上がりをみせる「ストリートファイター6」。 シリーズ史上初となるゲストキャラクター「テリー」 が追加キャラクターとして今秋参戦予定!

「テリー」はSNKより発売されている「餓狼伝説」シリーズの主人公キャラクターであり、マーシャルアーツ+ジェフ流喧嘩殺法の格闘スタイルを使いこなすファイターだ。サウスタウンからやって来た伝説の狼、テリー・ボガードの代表的な必殺技を「ワールドツアー」の映像で披露。

赤いキャップにジャケット、長い金髪のトレードマークはそのままに、本作で「テリー」はどんなバトルを繰り広げるのか、続報に乞うご期待!

「テリー」は「ファイティンググラウンド」でプレイアブルキャラクターとして参戦する他、「ワールドツアー」の新エリア!? を訪れることで今までの追加キャラ同様、師匠として出会い、師弟としての絆を深めることで技の数々を習得することができる。

習得した技をバトルハブのアバターバトルに持ち込んで、世界中のライバルたちに新しいコンボを見せつけよう。

【タイトル情報】

■「ストリートファイター6」

ジャンル:対戦格闘

CEROレーティング:C

プラットフォーム:PlayStation 5・PlayStation 4・Xbox Series X|S・Steam

プレイ人数:1〜2人(オフラインの場合)

発売日:2023年6月2日(金)



<スタンダードエディション>

■PS5

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:7,990円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



<デラックスエディション>

■PS5

ダウンロード 税込:10,490円

■PS4

ダウンロード 税込:10,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:10,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



<アルティメットエディション>

■PS5

ダウンロード 税込:12,490円

■PS4

ダウンロード 税込:12,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:12,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

