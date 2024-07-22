【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(22日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43457.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)
42558.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42316.37 ボリンジャー:＋2σ(25日)
42048.91 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41831.99 新値三本足陽転値
41366.47 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41174.91 ボリンジャー:＋1σ(25日)
41105.18 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40973.08 均衡表転換線(日足)
40558.77 6日移動平均線
40188.49 均衡表基準線(日足)
40174.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40161.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40033.45 25日移動平均線
40021.89 均衡表転換線(週足)
39599.00 ★日経平均株価22日終値
39217.73 13週移動平均線
39105.26 75日移動平均線
39065.68 均衡表基準線(週足)
38982.92 26週移動平均線
38891.99 ボリンジャー:-1σ(25日)
38715.14 均衡表雲上限(日足)
38683.70 均衡表雲下限(日足)
38274.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
37791.14 ボリンジャー:-1σ(26週)
37750.54 ボリンジャー:-2σ(25日)
37330.27 ボリンジャー:-2σ(13週)
36609.08 ボリンジャー:-3σ(25日)
36599.37 ボリンジャー:-2σ(26週)
36553.57 200日移動平均線
36386.54 ボリンジャー:-3σ(13週)
35407.59 ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52 均衡表雲上限(週足)
31808.72 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 4.35(前日11.19)
ST.Slow(9日) 13.61(前日27.91)
ST.Fast(13週) 59.52(前日75.47)
ST.Slow(13週) 72.30(前日76.02)
［2024年7月22日］
株探ニュース