　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43457.82　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42558.24　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42316.37　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
42048.91　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41831.99　　新値三本足陽転値
41366.47　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41174.91　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41105.18　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40973.08　　均衡表転換線(日足)
40558.77　　6日移動平均線
40188.49　　均衡表基準線(日足)
40174.69　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40161.45　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40033.45　　25日移動平均線
40021.89　　均衡表転換線(週足)

39599.00　　★日経平均株価22日終値

39217.73　　13週移動平均線
39105.26　　75日移動平均線
39065.68　　均衡表基準線(週足)
38982.92　　26週移動平均線
38891.99　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38715.14　　均衡表雲上限(日足)
38683.70　　均衡表雲下限(日足)
38274.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37791.14　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37750.54　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37330.27　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36609.08　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36599.37　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36553.57　　200日移動平均線
36386.54　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35407.59　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 4.35(前日11.19)
ST.Slow(9日)　　13.61(前日27.91)

ST.Fast(13週)　 59.52(前日75.47)
ST.Slow(13週)　 72.30(前日76.02)

［2024年7月22日］

株探ニュース