

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43457.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42558.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42316.37 ボリンジャー:＋2σ(25日)

42048.91 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41831.99 新値三本足陽転値

41366.47 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41174.91 ボリンジャー:＋1σ(25日)

41105.18 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40973.08 均衡表転換線(日足)

40558.77 6日移動平均線

40188.49 均衡表基準線(日足)

40174.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40161.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40033.45 25日移動平均線

40021.89 均衡表転換線(週足)



39599.00 ★日経平均株価22日終値



39217.73 13週移動平均線

39105.26 75日移動平均線

39065.68 均衡表基準線(週足)

38982.92 26週移動平均線

38891.99 ボリンジャー:-1σ(25日)

38715.14 均衡表雲上限(日足)

38683.70 均衡表雲下限(日足)

38274.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

37791.14 ボリンジャー:-1σ(26週)

37750.54 ボリンジャー:-2σ(25日)

37330.27 ボリンジャー:-2σ(13週)

36609.08 ボリンジャー:-3σ(25日)

36599.37 ボリンジャー:-2σ(26週)

36553.57 200日移動平均線

36386.54 ボリンジャー:-3σ(13週)

35407.59 ボリンジャー:-3σ(26週)

34165.52 均衡表雲上限(週足)

31808.72 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 4.35(前日11.19)

ST.Slow(9日) 13.61(前日27.91)



ST.Fast(13週) 59.52(前日75.47)

ST.Slow(13週) 72.30(前日76.02)



［2024年7月22日］



株探ニュース

