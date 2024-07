この夏は極上の口溶けに浸る！ フレッシュフルーツてんこもりの贅沢な純氷かき氷（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は明治神宮前にオープンした、フレッシュフルーツと純氷にこだわったかき氷専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

生かき氷 ミヤノ家 原宿店(東京・明治神宮前)

ももとエスプーマ 出典:Monjayakiさん

2024年6月、明治神宮前駅から徒歩7分ほどの場所に、純氷にこだわった純度の高いかき氷を楽しめる「生かき氷 ミヤノ家 原宿店」がオープンしました。



店主はイタリア・ミラノで手打ちうどん店をオープンした経歴があり、その頃からジェラートやグラニータに刺激を受け、かき氷に興味を持ったそう。6年前から練っていた構想が実現できることとなり、1号店はどうしても原宿にという思いもあって、今回この場所に新店舗出店となりました。7月には上野駅のすぐ近くにテイクアウト専門の2店舗目もオープンしたとのこと。こちらも人気になりそうですね。

メロン(テイクアウト) 出典:♡akn♡さん

地域の雰囲気を壊さず、原宿のスイーツの印象にマッチした外観で、スッキリとした店内は調理工程が見られる舞台をイメージ。かき氷が作られていく様子がよく見えます。ピンクが映えるお洒落な空間に、客席はカウンター12席です。

桃ざんまい 写真:お店から

おすすめは20食限定の「桃ざんまい」(2,980円)で、桃の一大産地、山梨県の糖度13度以上の最高級品「一宮 プレミアムピーチ“プレ宮ム”」をまるごと2つ使用した贅沢なかき氷。「ボリュームがあり中毒性で有名なラーメンのようなかき氷を作りたい!」とアイデアを練ったのだそう。もちろん練乳や桃のシロップも手作りにこだわっています。見た目のインパクトは、あのラーメンを超えるかも?

ドラゴンマンゴー 写真:お店から

辰年らしい力強いメニューを考案したという「ドラゴンマンゴー」(2,880円)は、同店の一押し。沖縄マンゴー、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツを使い彩り豊かに仕上げています。見た目もでパワフルで、他にはない常夏の島の情景が浮かぶような一品です。

宇治抹茶。あんことエスプーマをトッピング 出典:Monjayakiさん

他にも「メロン」(1,980円)や「宇治抹茶」(1,980円)、「ミルクメロン」(1,780円)などが店内で楽しめます。テイクアウトメニューには「桃」「マンゴー」「メロン」「宇治抹茶」(各 ショート 980円/ラージ 1,380円)の4種を用意。トッピングには「練乳」(200円)や「エスプーマ」(200円)、「あんこ」(200円)もあるので、自分好みにアレンジできるのもいいですね。

純氷で作るフワフワ食感のかき氷は、きめが細かく極上の口溶け。これからますます暑さが厳しくなりますが、フレッシュフルーツを使ったかき氷で心も身体もリフレッシュしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

もも 出典:moーmoさん

『白桃のかき氷は中まで桃がたくさんはいっていて甘さも控えめ、氷はかなりフワフワ、粉雪のような食感です、氷のわたあめみたい! 感動

スタイリッシュな店内で感じの良いスタッフさんも、多数です。

旬のフルーツのかき氷をこれから出していくそう

ぜひともまた再来したいと思いました』(moーmoさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆生かき氷 ミヤノ家 原宿店住所 : 東京都渋谷区神宮前1-8-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

