【「ブルーアーカイブ」キャンペーン】8月27日~開催予定

メインビジュアル

ローソンは、8月27日より開催を予定している「『ブルーアーカイブ』キャンペーン」について、メインビジュアルと一部グッズ情報を公開した。

本キャンペーンは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」とローソンとがコラボレーションしたもの。キャンペーン期間中に対象商品を購入すると限定描き下ろしイラストを使用した景品がもらえる企画や、グッズの販売なども実施される。

今回、限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルクリアファイルや、オリジナル缶バッジ、ミニマスコットセットなどのグッズの一部が公開された。

□ローソン「ブルーアーカイブキャンペーン」特設ページ

先着・数量限定でもらえる「オリジナルクリアファイル」(全8種)

先着・数量限定でもらえる「オリジナル缶バッジ」

@Loppi・HMV&BOOKS online限定オリジナルグッズ「ミニマスコットセット」

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.