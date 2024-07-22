「第一章 黒の侵略」鑑賞後閲覧推奨。アニメ「ヤマトよ永遠に REBEL3199」公式サイトにてキャラクター・メカニックページが更新
【「ヤマトよ永遠に REBEL3199」：キャラクター・メカニックページ更新】
7月22日 公開
(C)西崎義展/2014 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
7月22日 公開
アニメ「ヤマトよ永遠に REBEL3199」公式サイトにて、キャラクターページ・メカニックページを7月22日に更新した。
本作は1980年公開の劇場映画第3作「ヤマトよ永遠に」の諸要素に新解釈を加え、全26話のシリーズに再構成した作品。「第一章 黒の侵略」が7月19日より劇場公開され、「第二章 赤日の出撃」が11月22日に上映を予定している。
今回キャラクターページ・メカニックページにて新たなキャラ＆メカが追加され、一部の解説も更新されている。
なお、閲覧の際は「第一章 黒の侵略」鑑賞後が推奨されている。
公式サイトのキャラクターページ・メカニックページにて、新たなキャラ＆メカを追加した他、一部の解説も更新しています。- 『ヤマトよ永遠に REBEL3199』公式 (@new_yamato_2199) July 22, 2024
両ページともに「第一章 黒の侵略」鑑賞後にご覧いただくことを推奨します。
🔷CHARACTERShttps://t.co/G2DdsP8d06
🔷MECHANIChttps://t.co/brzRRLjibZ#宇宙戦艦ヤマト
(C)西崎義展/2014 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
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(C)西崎義展/宇宙戦艦ヤマト3199 製作委員会