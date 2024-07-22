¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢SNS¤ÇÁêÊý¤Ë¡È¼»ÅÊ¡É¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¿ô¤¬¡Ä¡ÖÉÍÅÄ¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¡¡¥³¥ó¥Ó°¦¤¬Âç¥Ð¥º¥êÃæ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤Ø¤Î¡ÈÆ®Áè¿´¡É¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢½÷À¤ËÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾ÙÃæ¤Ç¡¢°ì»þSNS¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î15Æü¤ËºÆ³«¤òÈ¯É½¡£º£·î18Æü¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤óµï¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾ËÜ¤ÎBE@RBRICK¡Ê¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤âµï¤¿¤ï¡×¤ÈÁêÊý¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤â¸ø³«¡£¾¾ËÜ¤Î¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö24Ëü¤¤¤¤¤Í¡×¡¢ÉÍÅÄ¤Î¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö25Ëü¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤Î¿ô¤¬ÉÍÅÄ¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»ÄÇ°¤½¤¦¤Ê³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬´é¤¬¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö1Ëü¤Îº¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤éÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤¬À¨¤½¤¦w¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï²ù¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÎ®¤ì¤ÇÉÍ¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤é³§¤¤¤¤¤Í¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¼»ÅÊ¡ª¡©¡×¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£