19歳の尾田栄一郎が描いた短編『MONSTERS』、7月23日よりWOWOWで配信開始
19歳の尾田栄一郎が『ONE PIECE』連載前に描きおろした短編を原作とするアニメ『MONSTERS 一百三情飛龍侍極』が、7月23日よりWOWOWオンデマンドにて配信される。
『MONSTERS 一百三情飛龍侍極』
原作の『MONSTERS』は、「週刊少年ジャンプ」の増刊である「週刊少年ジャンプ特別編集増刊1994年Autumn Special」号にて短編読切として掲載、1998年発売のジャンプコミックス「WANTED! 尾田栄一郎短編集」に所収された。
ストーリーは、竜が出現した町で、侍・リューマの過去が描かれる剣戟活劇となっている。
監督・構成はアニメ『呪術廻戦』第1期や『劇場版 呪術廻戦０』などを手がけた朴性厚、制作はE&H productionが担当。声優陣は、細谷佳正、花澤香菜、東地宏樹、真殿光昭、野村勝人が務める。
(c)尾田栄一郎／集英社
『MONSTERS 一百三情飛龍侍極』
原作の『MONSTERS』は、「週刊少年ジャンプ」の増刊である「週刊少年ジャンプ特別編集増刊1994年Autumn Special」号にて短編読切として掲載、1998年発売のジャンプコミックス「WANTED! 尾田栄一郎短編集」に所収された。
ストーリーは、竜が出現した町で、侍・リューマの過去が描かれる剣戟活劇となっている。
監督・構成はアニメ『呪術廻戦』第1期や『劇場版 呪術廻戦０』などを手がけた朴性厚、制作はE&H productionが担当。声優陣は、細谷佳正、花澤香菜、東地宏樹、真殿光昭、野村勝人が務める。
(c)尾田栄一郎／集英社