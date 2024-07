韓国のガールズグループ・KARAが、2019年に亡くなったメンバー、ク・ハラさんが生前に録音した声を加えた“6人完全体”の新曲「Hello」を韓国で16日にリリースして話題となるなか、同曲の日本語バージョンが24日にリリースされることが決定した。KARAは同日、日本独自企画のシングル「I DO I DO」リリースするが、「Hello」および「Hello」日本語バージョンの収録も決まった。あわせて、8月17日から9年ぶりとなる日本コンサートツアー『KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”』を開催することを記念し、8月14日にリリースする「I DO I DO」来日記念盤(CD+Blu-ray)のジャケット写真と特典も解禁となった。