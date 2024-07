【第6話】7月22日 無料公開

小学館は7月22日、橋口たかし氏によるマンガ「超速スピナー」第6話「それぞれの思い」をコロコロオンラインで無料公開した。

第6話は輪刃剛志を打ち破った霧崎マイとの戦いを控えた場面を中心に展開。瞬一の次なる相手・マイとの決着の時が迫る。なお、直前のエピソードにあたる第5話までが無料公開されている。

【関連記事】

・【無料】「超速スピナー」第5話「瞬一流攻略法」がコロコロオンラインで公開。王者・北条院の神業炸裂!

【無料公開】

第6話「それぞれの思い」のページ

【超速スピナー】

堂本瞬一(どうもとしゅんいち)は運動神経抜群の小学五年生。天才スピナーの北条院(ほうじょういん)に負け、ヨーヨーの奥深さを知った瞬一……。ハイパーヨーヨーまんがの決定版!!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.