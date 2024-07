ダンス&ボーカルグループ「DA PUMP」のU−YEAH(40)が持病の首ヘルニア悪化で約2週間療養することが22日、グループの公式サイトで発表された。

サイトでは「メンバーのU-YEAHが持病の首ヘルニア悪化により、医師との相談の結果、約2週間の療養が必要との判断に至りました」とU-YEAHの療養を報告した。

生出演を予定しているTBS「CDTVライブ!ライブ!」(22日後6・00)、NHK「うたコン」(23日後7・30)はU-YEAH抜きの5人で出演する。療養中のリリースイベントなども5人での出演となる。

「TV、イベントを楽しみになさっていた皆さま、関係者の皆さまには、大変なご迷惑とご心配をおかけすること、心よりお詫び申し上げます」としている。

U-YEAHが出演を見合わせるイベントは以下の通り。

「鷹祭 SUMMER BOOST」

2024年7月26日(金)【福岡】みずほPayPayドーム

「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」リリース記念イベント

2024年7月24日(水)【東京】サンシャインシティ 噴水広場

2024年7月27日(土)【兵庫】神戸ハーバーランド スペースシアター

2024年7月28日(日)【愛知】アスナル金山 明日なる!広場

2024年8月3日(土)【埼玉】イオンレイクタウン kaze 1F光の広場

2024年8月4日(日)【神奈川】ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場