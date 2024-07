Lucky Kilimanjaroが、 7月24日と10月30日に「Dancers Friendly」「Soul Friendly」のデジタルEP2作を連続リリースすることを、7月20日にZepp DiverCityで開催された全国ツアー<Lucky Kilimanjaro presents.自 由”10”に踊ろう TOUR>のファイナル公演で発表した。7月20日にツアーファイナルを迎えたZepp DiverCityは、前回4月21日に東京で開催された日比谷野外大音楽堂のワンマンに続きチケットはソールドアウト。

セットリスト

<Lucky Kilimanjaro presents.自由”10”に踊ろうTOUR>

M1:果てることないダンス

M2:350ml Galaxy

M3:Fire

M4:後光

M5:FRESH

M6:車のかげでキスを

M7:Kimochy

M8:Burning Friday Night

M9:エモめの夏

M10:週休8日

M11:千鳥足でゆけ

M12:KIDS

M13:夜とシンセサイザー

M14:太陽

M15:ファジーサマー

M16:とろける

M17:MOONLIGHT

M18:踊りの合図

M19:でんでん

M20:次の朝

M21:実感

M22:無限さ

M23:HOUSE

M24:ひとりの夜を抜け

アンコール

En1:Super Star

En2:Call Me Baby

En3:君が踊り出すのを待ってる

リリース情報

デジタルEP「Dancers Friendly」

7/24 RELEASE

01.Dancers Friendly

02.かけおち

03.High

04. Find you in the dark

05.獣道 兵が踊る

06.Ran-Ran



デジタルEP「Soul Friendly」

10/30 RELEASE

ライブ・イベント情報

<Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”>

11/17(日) 金沢:EIGHT HALL

OPEN 17:00 / START 18:00

11/23(土) 高松:高松 MONSTER

OPEN 17:00 / START 18:00

11/29(金) 広島:CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

12/1(日) 熊本 : B.9 V1

OPEN 17:00 / START 18:00

12/20(金) 札幌:Zepp Sapporo

OPEN 18:00 / START 19:00

12/22(日) 仙台:SENDAI PIT

OPEN 17:00 / START 18:00

1/13(月・祝) 大阪 : Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00

1/19(日) 福岡 : Zepp Fukuoka

OPEN 17:00 / START 18:00

1/26(日) 名古屋: Zepp Nagoya

OPEN 17:00 / START 18:00

2/16(日)千葉:幕張メッセ国際展示場 4・5 ホール

OPEN 15:30/START 17:00

【オフィシャル HP 一次先行(全公演対象)受付中】

<チケット料金>

金沢・高松・広島・熊本公演:\5,600

札幌・仙台・大阪・福岡・名古屋公演:\6,000

千葉公演:\7,800

※スタンディングのみ販売の公演もございます。詳しくはオフィシャルHPをご確認ください

受付期間:2024 年 7 月 20 日(土)21:00〜2024 年 8 月 5 日(月)23:59

https://w.pia.jp/t/luckykilimanjaro-24to25/

ライブ・イベント情報

「FUJI ROCK FESTIVAL’24」

【日程】7/26(金)、7/27(土)、7/28(日)

【会場】新潟県湯沢町苗場スキー場

【出演日】7/26(金)



「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」

【日程】8/16(金)、8/17(土)

【会場】石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ〈北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目〉

【出演日】8/16(金)



「10th WILD BUNCH FEST. 2024」

【日程】8/23(金)、24(土)、25(日)

【会場】山口きらら博記念公園

【出演日】8/23(金)



「SWEET LOVE SHOWER 2024」

【日程】8/30(金)、8/31(土)、9/1(日)

【会場】山梨県 山中湖交流プラザ きらら

【出演日】9/1(日)



「KOYABU SONIC 2024」

【日程】9/14(土)、9/15(日)、9/16(月・祝)

【会場】インテックス大阪 4号館、5号館

【出演日】9/16(月・祝)



「大洗海上花火大会 〜OARAI HANABI FES〜」

【日程】9/28(土)

【会場】茨城県大洗町大貫町地先 大洗サンビーチ



「TOKYO ISLAND 2024」

【日程】10/12(土)、10/13(日)、10/14(月祝)

【会場】海の森公園 森づくりエリア(東京都江東区海の森三丁目地内)

【出演日】10/12(土)



「LIVE AZUMA 2024」

【日程】10/19(土)、10/20(日)

【会場】あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

【出演日】10/19(土)



「PIA MUSIC COMPLEX 2024」

【日程】11/9(土)、11/10(日)

【会場】横浜・ぴあアリーナMM

【出演日】11/10(日)

期待と興奮で溢れた満員の場内にSEが流れる中、松崎(Gtr.)、柴田(Drs.)、大瀧(Synth.)、山浦(Bass)、ラミ(Perc.)の順にメンバーが登場、演奏がシンクロし、場内の気温がグッと上がったところで熊木(Vo.)がオンステージ。「ツアーファイナル、始めるよー!」とライブの開始を告げると同時に「果てることないダンス」を投下、初っ端から場内は沸騰状態となった。続けて熊木と会場全員が曲中に“乾杯”をする、ライブでは定番の「350ml Galaxy」、2017年リリースながらも全く色褪せない名曲「Fire」へと繋げる。そして「後光」のイントロでは山浦のベースソロ、「Fresh」の前にセットされたインタールードでは、柴田とラミによるセッションが繰り広げられ、プレイヤーとしての技量の高さもまじまじと見せつけていく。一方、TOYOTAのプロジェクト“feat.CARS”でMVのコラノレーションをした「車のかげでキスを」で爽やかな空気を演出したかと思うと、Lucky Kilimanjaroらしさ全開の明るいダンスチューン「Kimochy」、昨年 TikTokで大流行した「Burning Friday Night」、この暑い夏にぴったりな「エモめの夏」と人気曲を連発し、場内は常に大合唱が巻き起こっていた。MCなしで本編が進むのはLucky Kilimanjaroのライブでは最早当たり前となっているが、中盤でもビートを止めることなく、踊りこなす人生を千鳥足に例えた「千鳥足でゆけ」、SNSを中心に再燃した「KIDS」、“踊れやほいやっさ”という独特なフレーズを思わず口ずさみたくなる「太陽」や「ファジーサマー」などを演奏し観客を踊らせ続けていく。「最高な時間をありがとう、東京」と熊木が感謝の言葉を伝えたあと、一転、ゆったりとしたメロウなナンバー 「とろける」「MOONLIGHT」を披露。場内は瞬く間にロマンチックな空間に包まれ、ライブは後半戦へ続いていった。「ここから後半戦、まだまだ踊るぞツアーファイナル!」と熊木の問いかけに、場内は歓声とも悲鳴ともつかないレスポンスで呼応、容赦なく続く「踊りの合図」「でんでん」 4月24日リリースの新曲「次の朝」に続き「無限さ」、代表曲の 1 つである「HOUSE」、と畳みかけ、場内の盛り上がりは最高潮となった。最後は熊木の描く詞世界の中でも共感者の多い「ひとりの夜を抜け」を披露、圧倒的なエンディングで本編は幕を閉じた。アンコールでは、この日初めてのMCがあり、4日後の7月24日にデジタルEP「Dancers Friendly」、合わせて秋に同じくデジタルEP「Soul Friendly」と2作 連続リリースをすることを熊木が告げると、場内にはどよめきがおこる。さらに幕張メッセをツアーファイナルとした10周年を締めくくる<Lucky Kilimanjaro presents.TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”>の全10公演を発表。リリース、あらたなツアーの発表にファンからは惜しみない大きな拍手が贈られた。熊木は「ツアーファイナルが終わったばかりですけど、4日後にはEP『Dancers Friendly』がリリースされるので、また直ぐにバキバキに踊れます!明日からもみんなが踊れるように僕たちは音楽をやっています。10周年みんな本当にありがとう。幕張メッセでまた会いましょう!」 と感謝の気持ちを伝え、最後には「君が踊り出すのを待ってる」を歌唱。Lucky Kilimanjaro とオーディエンスで幸せな空間を分かち合いながら、6月8日大阪城音楽堂からスタートした全9公演におよぶツアーは大団円を迎えた。なお、<Lucky Kilimanjaro presents.TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”>はあらたに発表された 高松公演、熊本公演を含めた全10公演について、オフィシャルHPで一次先行を受付中。11月から始まるこのツアーまでには、7月24日に「Dancers Friendly」、10月30日に「Soul Friendly」のデジタルEPリリースが控えており、先んじてジャケット写真も公開されている。その他、<FUJI ROCK FESTIVAL 2024>や<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO>、<10th WILD BUNCH FEST. 2024>、<SWEET LOVE SHOWER 2024>などの夏フェスも多数出演が決定している。Photo by石阪大輔