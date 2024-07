今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、エミネムの最新作『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』が初登場で1位に輝いた。エミネムの全米1位は、スタジオ・アルバムはサード・アルバム『The Marshall Mathers LP』(2000年)から10作連続、それにベスト盤『Curtain Call - The Hits』(2005年)が加わり、通算11作目となった。英国でも同じことを成し遂げている。

