東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」を彩る音楽を集めたミュージック・アルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』が、2024年9月18日(水)一般発売・デジタル配信決定!

ファンタジースプリングス内の全アトラクションのライドスルー・ミックス、ファンタジースプリングスを象徴する楽曲「ファンタジースプリングス組曲」の昼と夜それぞれのアレンジ、そして「フローズンキングダム」「ピーターパンのネバーランド」「ラプンツェルの森」の各エリア内のエリアミュージックやBGMの数々を、CD全4枚に収録しています☆

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』

CD一般発売/配信日:2024年9月18日(水)

仕様:4CD/BOX入り特殊仕様(BOXサイズ:約266mm×191mm×37mm)/豪華3大封入特典つき

CD価格:税込12,100円

ダウンロード価格:税込 6,111円

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」を彩る音楽を集めたミュージック・アルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』が、2024年9月18日(水)一般発売・デジタル配信されることが決定!

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』は、ファンタジースプリングス内の全アトラクションのライドスルー・ミックス、ファンタジースプリングスを象徴する楽曲「ファンタジースプリングス組曲」の昼と夜それぞれのアレンジ、そして「フローズンキングダム」「ピーターパンのネバーランド」「ラプンツェルの森」の各エリア内のエリアミュージックやBGMの数々を、CD全4枚に収録。

全14曲中9曲の初収録音源に加え、さらに豪華な3大特典も封入された決定盤です。

キャラクターたちがデザインされたスペシャルなBOXの中に充実コンテンツとファンタジースプリングスの音楽をたっぷり詰め込んでお届けする、まるで宝箱のような一作です!

ライドスルー・ミックスとキューラインBGM

「ファンタジースプリングス」内に新たにオープンした「アナとエルサのフローズンジャーニー」「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の4つのアトラクションの音楽を、まるでアトラクションにライドしているかのような感覚で聴くことができる「ライドスルー・ミックス」で収録。

さらに「アナとエルサのフローズンジャーニー」のキューライン(待機列)で聴くことができるBGMと、キューラインの途中でゲストが出会う「オルゴール」のかわいらしい音楽、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のキューラインの音楽も初収録!

各アトラクションの魅力が詰まった音楽を、たっぷりと楽しむことができます。

魔法の泉を彩る「ファンタジースプリングス組曲」は、昼と夜それぞれのアレンジを40分にわたってたっぷり!

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の通常版にもシングルカットで収録された、ファンタジースプリングス内の魔法の泉のそばで聴くことができる「ファンタジースプリングス組曲」の長尺音源をこの度初収録。

ファンタジースプリングスを象徴するこの楽曲には、昼は華やか、夜は幻想的な、異なるアレンジが施されています。

その両アレンジを40分以上にわたってたっぷりとお届け。

「ファンタジースプリングス組曲(デイ)」「ファンタジースプリングス組曲(ナイト)」をゆったりと聴けば、ファンタジースプリングスの世界にひたることができるはずです!

9曲が初収録!まだまだ聴き逃せない楽曲がたっぷりの4枚組!

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』は全14曲中9曲が初収録音源。

初収録の「ジョリー・ロジャー号の舟歌」では、「ピーターパンのネバーランド」 内に停泊しているフック船長の船で聴くことができる、海賊たちの愉快な歌声をお届け。

また、こちらも初収録の「スナグリーダックリングBGM」は、「ラプンツェルの森」の中にあるレストラン「スナグリーダックリング」で聴くことができる音楽。

映画に登場する愛すべき荒くれ者たちの演奏を思わせる、楽しいアレンジに注目です。

ファンタジースプリングス内で出会うことのできる様々な音を詰め込んだCD全4枚は、ファン必聴のアイテムです!

CD4枚と3大封入特典を詰め込んだ豪華BOX!

パッケージはBOX入り特殊仕様。

ミッキーマウスとミニーマウス、ファンタジースプリングスを象徴するキャラクターたちがデザインされた、スペシャルなBOXには豪華三大特典を封入しています。

ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』収録楽曲

【Disc1】

01 アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)

02 アナとエルサのフローズンジャーニー:キューラインBGM ★初収録

03 アナとエルサのフローズンジャーニー:オルゴール ★初収録

04 フローズンキングダム エリアミュージック

【Disc2】

01 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)

02 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー:エクステリアBGM ★初収録

03 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー:インテリアBGM ★初収録

04 ジョリー・ロジャー号の舟歌 ★初収録

【Disc3】

01 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)

02 ファンタジースプリングス組曲(デイ) ★初収録

【Disc4】

01 ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)

02 ラプンツェルのランタンフェスティバル:キューラインBGM ★初収録

03 スナグリーダックリングBGM ★初収録

04 ファンタジースプリングス組曲(ナイト) ★初収録

キューラインBGMを含めた全14曲・4枚組!

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』の紹介でした。

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックを収録!東京ディズニーシー CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』 4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックを収録!東京ディズニーシー CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』 続きを見る

魔法の泉に流れる『ファンタジースプリングス組曲』の魅力!東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』 魔法の泉に流れる『ファンタジースプリングス組曲』の魅力!東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キューラインBGMを含めた全14曲・4枚組!東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム[デラックス]』 appeared first on Dtimes.