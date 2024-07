2024年7月19日から21日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」が閉幕。優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」7部門とスポンサー賞、メディアパートナー賞、BitSummit ゲームジャムアワード、ビットキッズアワードが選出されました。

大賞は「CASSETTE BOY」

VERMILLION GATE AWARD / 朱色賞<大賞>

「BitSummit Drift」の出展作品の中で、最も優秀な作品に贈られる賞

CASSETTE BOY by Wonderland Kazakiri inc.

審査員コメント

新鮮味と驚きに満ちた作品です。初見ではゲームボーイ版『ゼルダの伝説』を彷彿させるトップダウンアクションゲームだが、ゲームを進めると描写が変動し、ボクセルタイプのゲームに変化。この創造性に富んだ試みと、ゲームシステムも面白く心を掴まれました。個人的に、ゲームにおけるキャラクターデザインも重要だと考えていますが、その点も文句なしの出来です。デモ版の段階でも可能性を感じられる作品で、製品版のリリースを心待ちにしています。

ノミネート作品:

45 PARABELLUM BLOODHOUND

サフォと月の戦士ら

電気街の喫茶店

Electrogical

Moonbase Lambda

INTERNATIONAL AWARD / インターナショナルアワード賞

海外からの作品の中で優秀な作品に贈られる賞

九日 Nine Sols by RED CANDLE

審査員コメント

本作品はメトロイドヴァニアの魅力を詰め込んだ大作だと感じています。爽快感のあるアクション、少しずつ難易度が上がっていくゲームバランス、そして何よりもアートからサウンドに至るまで細部の作り込みに感動すら覚えました。多くの素晴らしい作品が並ぶ今年のBitSummit Driftの中で、最も気に入っている作品です。

INNOVATIVE OUTLAW AWARD / 革新的反骨心賞

技術、アイデアなど革新的な作品に贈られる賞

Bionic Bay by Psychoflow Studio, Mureena

審査員コメント

テレポーテーション能力でオブジェクトと入れ替わる斬新なゲーム性、ハイスピードアクションが上手くプレイできたときの全能感。パズル要素の難易度バランスも◎

EXCELLENCE IN GAME DESIGN AWARD / ゲームデザイン最優秀賞

優秀なゲームデザインの作品に贈られる賞

No Case Should Remain Unsolved(未解決事件は終わらせないといけないから) by Somi

審査員コメント

ストーリーの結末や展開自体に強く介入しにくいリニアなストーリーを、いかにインタラクティブなゲームとして遊べるように構成するか、という難しい課題に対して、今までにもさまざまな試みがなされてきました。しかし、本作はそうしたリニアなストーリーをゲームとして遊ばせるためのゲームデザインを大きく前に推し進め、一つの到達点を提示した記念碑的な作品です。

VISUAL EXCELLENCE AWARD / ビジュアルデザイン最優秀賞

優秀なビジュアルの作品に贈られる賞

Gloomy Juncture by Subtales Studio

審査員コメント

狂気のパズルゲーム。解けば解くほど問題解決から離れ、さらなる混沌の渦に巻き込まれていく。魅力的な退廃を描き出す、BitSummit史上最大の問題作!

EXCELLENCE IN SOUND DESIGN AWARD / オーディオデザイン最優秀賞

優秀なサウンドの作品に贈られる賞

SONOKUNI by Kakehashi Games

審査員コメント

今までにないゲームサウンドスタイルに挑戦された勇気と斬新さを評価します。HIPHOPクルーたちが手がけた初タイトル。コロナ禍で自分たちの音楽を披露する場が減ったことをきっかけにゲーム開発を始めた、という背景も興味深いです。

POPULAR AWARD / ポピュラーセレクション賞

イベント参加者からの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞

チンアナGo! by 三匹のあなこ

その他各賞

スポンサー賞

PlayStation賞:『MR.ELEVATOR』



ID@Xbox賞:『UNDEFEATED: Genesis』



コロコロコミック賞:『オラッ堀人 ホレゆけブラジル』



神ゲー創造主エボリューション賞:『BANg BANg Streaming』『爆星』



メディアパートナー賞

ファミ通賞:『Culture House』



電撃オンライン賞:『1000th Deaths 千の運命』



Game*Spark賞:『Dream Channel Zero』



ガジェット通信賞:『Last Standing』



IGN JAPAN賞:『Bobls』



4Gamer.net賞:『萬手一体』



VGC賞:『SONOKUNI』



ゲームメーカーズ賞:『Bionic Bay』



BitSummit ゲームジャム アワード

受賞作品:『BANg BANg Streaming』



ビットキッズアワード

受賞作品:『すし処 Wabisabi』



