ドラゴンボールヒーローズシリーズにプレミアムなセットが登場！ 鳥山明先生のイラストを再現したカード＆アートボード、バインダーを加えた豪華セット！

「バンダイカードショップ」にて、「スーパードラゴンボールヒーローズSPECIAL SET -Thanks to All the Heroes-」(6,000円 税込/送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。





ドラゴンボールヒーローズシリーズを遊んでくれた全ての”ヒーロー”たちへ贈る、感謝の気持ちを込めたプレミアムなセットが登場!

鳥山明先生のイラストを再現した「孫悟空」のカードとアートボード、さらに合皮9ポケットバインダーを加えた豪華セット!

商品の配送は2024年9月26日の予定。予約受付は2024年8月5日23時までとなっているが、準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。





【商品情報】

■スーパードラゴンボールヒーローズSPECIAL SET -Thanks to All the Heroes-

・販売価格:6,000円(税込)

・予約受付終了:2024年8月5日23時

・お届け日:2024年9月26日発送





<セット内容>

・9ポケットバインダー :1冊

・9ポケットリフィル 10枚インデックス :1枚

・スーパードラゴンボールヒーローズ対応バトルカード: 1枚

・アートボード: 1枚





<製品素材>

・9ポケットバインダー:PU

・9ポケットリフィル:PP





<対象年齢>

6歳以上





<サイズ>

・9ポケットバインダー:約315mm×260mm×43mm

・スーパードラゴンボールヒーローズ対応バトルカード:約86mmx59mm

・アートボード:約297mm×420mm





<生産エリア>

・日本





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

