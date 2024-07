(MCU)最新作『&ウルヴァリン』にドラマ「ロキ」(2021-)のアノ人が登場することがわかった。米ティザー映像で明らかになっている。

このたび米Marvel EntertainmentのX(旧Twitter)アカウントからは、『デッドプール&ウルヴァリン』最新のティザー映像が公開。チケット購入を促すための動画だが、映像内では「ロキ」でおなじみのキャラクターが映り込んでいる。

ウンミ・モサク演じるTVA(時間変異取締局)のエージェント・ハンターB-15だ。映像の00:07~、誰かに対して「あなたたちにとんでもなく大きなものを見せてあげる」と話すB-15の姿が映し出されている。



B-15はTVAエージェントの現場担当として、「ロキ」シーズン1より登場。シーズン2では役割がさらに大きくなり、メインキャラクターの1人として活躍した。

『デッドプール&ウルヴァリン』では、世界の危機を阻止すべくTVAがデッドプールをリクルート。パラドックスという名のTVA職員が新たに登場することが判明していたが、「ロキ」登場キャラクターの姿は映し出されていなかった。

B-15の再登場により、オーウェン・ウィルソン演じるメビウスやキー・ホイ・クァン演じるO.B.らの復帰も期待されるが、果たして……。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

