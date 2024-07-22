Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¡¡¡ÖÁÆÉÊ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó½ª¤¨´¶¼Õ¡Ö¼«Ê¬Åª¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£20Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡×¡Ê¸å6¡¦30¡Á21Æü¸å9¡¦54¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¼«Ê¬¤Î27»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÅª¥Ô¡¼¥¯¤ÏÁÆÉÊ¤¬¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ËÏ·³²¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬´î¤Ö¥Ü¥±¤·¤Æ¥¬¥¤¤Ã¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¬¥¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤»¤¿¤È¤³¤ÈÁÆÉÊ¥²¡¼¥à¤ÇÁÆÉÊÍî¤È¤·¤Æ¥¤¥ÌÂç´îÍø¤·¤¿¤È¤³¡×¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤Î¡È¸Ä¿ÍÅª¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡ªÁÆÉÊ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡#FNS27»þ´ÖTV¡×¤ÈÄ¹Ãú¾ì¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÁêÊý¤Ø¤Í¤®¤é¤¤¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤Î3ÁÈ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢27»þ´Ö¤ò¸«»ö¡È´°Áö¡É¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î¾¾Èø½Ù¡¢Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¥Ï¥Ê¥³¤Î²¬ÉôÂç¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡ÈË½Áö¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£