BTS・JIMIN＆JUNG KOOK出演『Are You Sure?!』第2弾予告映像＆場面写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BTSの仲良しコンビ、JIMINとJUNG KOOKがお揃いのパジャマでハミガキをするシーンも!

BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演する、“BTSユニット初”となるトラベルバラエティ『Are You Sure?!』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、8月8日より独占配信される。

本作より、全力で旅を楽しむふたりの素顔を捉えた場面写真の数々と、第2弾予告映像が解禁された。

『Are You Sure?!』は、世界的スーパースター・BTSの最年少メンバーふたりで、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKが、オフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った、“BTS ユニット初”のトラベルバラエティ。

第2弾となるティザー予告の冒頭は、JUNG KOOKが運転する車の助手席に座ったJIMINが、「眠るとき胸で温めてあげるよ」と優しく語りかけ、それを聞いたJUNG KOOKが満面の笑みを浮かべる、仲睦まじいシーンから始まる。

『Are You Sure?!』では、ステージでみせるカッコ良い姿とは裏腹に、“グクミン”のかわいらしい魅力が満載。夜のバーベキューシーンでは熟成肉をもう少し“寝かせよう”と話し合う。そして肉に向かって「おやすみ」と話しかけるJUNG KOOKに「!?」という表情のJIMINに思わず、ほっこり。

そして、チェック柄のお揃いのパジャマ姿でのハミガキシーンでは、鏡の前でリズムぴったりにハミガキする姿も披露されている。

北海道の札幌を訪れたふたりは日本食も楽しんだようで、しゃぶしゃぶや天丼に感激する様子も。雪の積もる札幌で雪だるまをつくってはしゃいだり、一緒にいるだけで楽しそうなふたりの姿に注目だ。

バイクに二人乗りするシーンでは、JUNG KOOKが、後ろに乗るJIMINに「(足元が)熱いから注意して」と気に掛け、優しさをみせる場面も。JUNG KOOKのソロ曲「Seven」にあわせて、踊ったり、走ったり…。自由気ままなふたりの旅の行方をお楽しみに。

番組情報

Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』

08/08(木)より独占配信

※全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ

(c) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

【番組概要】

ふたりにとって思い出深い旅となった2017年の東京旅行から約6年後。兵役を控えた彼らは2023年に再びふたり旅を敢行。JUNG KOOKがニューヨークのセントラルパークで実施された『グッドモーニング・アメリカ・サマーコンサート』でのパフォーマンスを終えた直後から撮影がスタートし、今回ふたりが訪れたのはアメリカのニューヨーク、韓国の済州島、そして日本の札幌。各地の美しい景色のなかでキャンプやカヌーなどのアクティビティを体験したり、買い物や食事を楽しんだり、時には大はしゃぎする様子も収められていて、華やかなステージでみせるスターの顔とは違った、飾らない等身大の彼らを見ることができる。

もちろん移動中もカメラは回っていて、ファンにはたまらないドライブ姿も。ふたりの旅路には、「Are You Sure?!(これでいいの?!)」と思うような予想外な出来事が繰り返されるが、彼らは自問しながら自分たちにとって“Sure(確か)”なものを見つけ出していく。

Disney+(ディズニープラス)公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/