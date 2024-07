WOWOWは、7月から4カ月連続で秦基博を特集。第1弾として7月28日に『秦基博「GREEN MIND 2024 at YAON」』(21:00〜 WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド)を独占放送・配信する。秦基博7月から4カ月連続で秦基博を特集するWOWOW。第1弾は、秦がライフワークとして開催しているアコースティック・ライブシリーズ「GREEN MIND」の最新公演で、今年5月に東京・日比谷野外大音楽堂で行なわれた模様を、本人のインタビュー映像と合わせておくる。

8月は2022年に山梨・山中湖畔で行なわれた「GREEN MIND 2022」を、9月には2019年にレコーディングスタジオから配信した「GREEN MIND at The Room」を放送・配信。そして最終月となる10月は『Music Video Collection』と題して秦が送り出してきたヒット曲、感動作の数々を一挙に放送・配信される。●秦基博 コメントQ:「GREEN MIND 2024 at YAON」のステージを終えられた今のお気持ちをお聞かせください。秦:都会の中の自然という、特別な環境でライブが出来てとても気持ちが良かったです。日比谷野音でのGREEN MINDはとてもぴったりだと思ったし、心地の良い空間でした。Q:アコースティック・ライブシリーズ「GREEN MIND」 は、ご自身にとってどのような存在ですか?秦:自分の原点且つ、色々とチャレンジしてきたライフワークとなっていますね。Q:WOWOWでは4カ月連続特集として今年開催された「GREEN MIND 2024 at YAON」のほか、過去の「GREEN MIND」も放送・配信いたします。見どころなど視聴者の方へメッセージをお願いいたします。秦:同じアコースティックライブという枠組みの中ですが、その時々ならではの表現になっていると思いますので、そのバリエーションを楽しんでみてください。【編集部MEMO】10月放送予定の『Music Video Collection』では、ファンの秦の楽曲リクエストを募集する。お気に入りの1曲を、選んだ理由とあわせて応募することはできる。詳しくは公式サイトまで。